На фабрике NitroErg в Польше произошел мощный взрыв

По информации RMF FM, взрыв произошел на фабрике, которая находится в Крупском Млыне Силезского воеводства. Из-за взрыва оказалось полностью разрушено одно из зданий на территории фабрики. Люди слышали сильный шум в радиусе множества километров, пишет 360tv.ru. Как рассказал один из местных жителей, из-за высокой мощности взрыва все затряслось. В 20 км от места взрыва тряслись стекла.