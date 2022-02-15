На фабрике NitroErg в Польше произошел мощный взрыв

Posted 15 февраля 2022, 13:08
Published 15 февраля 2022, 13:08
Modified 23 февраля 2022, 16:53
Updated 23 февраля 2022, 16:53
По информации RMF FM, взрыв произошел на фабрике, которая находится в Крупском Млыне Силезского воеводства. Из-за взрыва оказалось полностью разрушено одно из зданий на территории фабрики. Люди слышали сильный шум в радиусе множества километров, пишет 360tv.ru. Как рассказал один из местных жителей, из-за высокой мощности взрыва все затряслось. В 20 км от места взрыва тряслись стекла.
В данный момент на месте происшествия работают пожарные. К фабрике уже направили вертолеты санавиации. Информации о жертвах и пострадавших пока нет, все обстоятельства и детали взрыва будут выяснять эксперты.
По замечанию журналистов, на месте происшествия находились два очевидца. Сейчас их ищут.
Прошедший взрыв стал не первым на производствах. Зимой прошлого года ЧП было зафиксировано в Беранке. Тогда из-за взрыва погиб один человек, и еще один пострадал.
Фабрики NitroErg, принадлежащие концерну KGHM, выпускают динамит.