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Posted 15 февраля 2022, 13:08

Published 15 февраля 2022, 13:08

Modified 23 февраля 2022, 16:53

Updated 23 февраля 2022, 16:53

На фабрике NitroErg в Польше произошел мощный взрыв

15 февраля 2022, 13:08
На фабрике взрывчатых веществ NitroErg в Польше произошел мощный взрыв. О пострадавших пока ничего неизвестно, сообщает радиостанция RMF FM.

По информации RMF FM, взрыв произошел на фабрике, которая находится в Крупском Млыне Силезского воеводства. Из-за взрыва оказалось полностью разрушено одно из зданий на территории фабрики. Люди слышали сильный шум в радиусе множества километров, пишет 360tv.ru. Как рассказал один из местных жителей, из-за высокой мощности взрыва все затряслось. В 20 км от места взрыва тряслись стекла.

В данный момент на месте происшествия работают пожарные. К фабрике уже направили вертолеты санавиации. Информации о жертвах и пострадавших пока нет, все обстоятельства и детали взрыва будут выяснять эксперты.

По замечанию журналистов, на месте происшествия находились два очевидца. Сейчас их ищут.

Прошедший взрыв стал не первым на производствах. Зимой прошлого года ЧП было зафиксировано в Беранке. Тогда из-за взрыва погиб один человек, и еще один пострадал.

Фабрики NitroErg, принадлежащие концерну KGHM, выпускают динамит.

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