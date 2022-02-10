Омский банкир Мацелевич рассказал о необычной встрече в СИЗО

По словам Мацелевича, в числе тех, с кем он увиделся и пообщался был Олег Шишов, Юрий Гамбург, Хабулда Шушубаев, Вадим Меренков и Сергей Калинин. Любопытно, что он смог встретить даже своего первого следователя Павла Юрченко, который тоже оказался в СИЗО. Бывшего сотрудника областного СУ УМВД Юрченко обвиняли в получении взятки в 600 тыс рублей за прекращение уголовного дела предпринимателя. В то время он вел расследование дела главы «Сибирский деликатес» Алексея Шамаева.