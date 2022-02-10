Омский банкир Мацелевич рассказал о необычной встрече в СИЗО

Posted 10 февраля 2022,, 03:38
Published 10 февраля 2022,, 03:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Бывший руководитель «Первой гильдии строителей» и экс-банкир Станислав Мацелевич недавно вышел на свободу. В интервью Александру Грассу он рассказал, кого из известных персон успел повстречать, пока находился в СИЗО № 1.
По словам Мацелевича, в числе тех, с кем он увиделся и пообщался был Олег Шишов, Юрий Гамбург, Хабулда Шушубаев, Вадим Меренков и Сергей Калинин. Любопытно, что он смог встретить даже своего первого следователя Павла Юрченко, который тоже оказался в СИЗО. Бывшего сотрудника областного СУ УМВД Юрченко обвиняли в получении взятки в 600 тыс рублей за прекращение уголовного дела предпринимателя. В то время он вел расследование дела главы «Сибирский деликатес» Алексея Шамаева.
Напомним, что Станислава Мацелевича признали виновным в незаконной банковской деятельности. Он обналичил около 200 млн рублей в промежутке с 2007 по 2015 год, а также похитил около 580 млн рублей у ООО «Банк Сириус».
Суд приговорил его к 9.5 годам колонии, но там он пробыл всего несколько месяцев, поскольку 6.5 лет провел в СИЗО. Вместе с Мацелевичем осудили деять человек. Его подельника Павла Яско приговорили к 5.5 годам колонии, еще трое получили реальные сроки, а остальные отделались «условкой». Еще двое подозреваемых скрываются от следствия.