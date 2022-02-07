Петербургский горный университет готовит ученых высочайшего уровня

Ректор горного университета Петербурга Владимир Литвиненко подчеркнул, что одна из важных задач вуза — подготовка ученых элитарного уровня, которые будут адаптированы к современным условиям. По его словам, от компетенции молодых кандидатов наук и аспирантов, а также их способности разрабатывать новые наукоемкие продукты, которые будут конкурентными на рынке, зависит будущее экономики России. Для этого необходимо создавать благоприятную среду для активации научной деятельности, которая будет стимулировать молодежь заниматься научной деятельностью.