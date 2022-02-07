Петербургский горный университет готовит ученых высочайшего уровня

Posted 7 февраля 2022, 11:23
Published 7 февраля 2022, 11:23
Modified 23 февраля 2022, 17:16
Updated 23 февраля 2022, 17:16
По сообщению издания rg.ru, если аспирант в установленный срок защитит кандидатскую, то ему выплатят единоразово триста тысяч рублей. Это не все меры материальной мотивации молодых ученых. Например, если аспирант заключит с университетом трудовой договор, то ему предоставят льготный жилищный сертификат и прибавку к ежемесячной заработной плате в размере тридцати процентов в течение первых трех лет работы.
Ректор горного университета Петербурга Владимир Литвиненко подчеркнул, что одна из важных задач вуза — подготовка ученых элитарного уровня, которые будут адаптированы к современным условиям. По его словам, от компетенции молодых кандидатов наук и аспирантов, а также их способности разрабатывать новые наукоемкие продукты, которые будут конкурентными на рынке, зависит будущее экономики России. Для этого необходимо создавать благоприятную среду для активации научной деятельности, которая будет стимулировать молодежь заниматься научной деятельностью.
Литвиненко добавил, что в данном случае речь идет не только о финансовой мотивации, но также о формировании и распространении знаний о современных технологиях, совершенствовании инфраструктуры, которая необходима для проведения экспериментов, получения достоверных научных результатов и их внедрения в производственную деятельность.
Отметим, в прошлом году Санкт-Петербургский горный университет усовершенствовал или создал с нуля 32 лаборатории. Они вошли в состав 6 крупных научных центров, которые имеют мировой уровень. В лабораториях собраны штатные ученые, преподаватели, студенты и аспиранты, которые проводят изыскания по схожей тематике. Рост качества научно-образовательной среды повлиял на увеличение количества междисциплинарных исследований, а также на точность измерений, проводимых в ходе изысканий.