На уроки не ходить. В Омской области на карантин из-за больных детей закрыли 83 школы

К 28 января по всему региону закрыли на карантин 83 школы. В министерстве подчеркнули, что дети чаще болеют ОРВИ, и из-за высокой заболеваемости было решено полностью закрыть школу, а не переводить на карантин отдельные классы. Напомним, на карантин классы и школы закрываются, когда заболеваемость достигает 20% от общего числа учеников.