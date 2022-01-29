На уроки не ходить. В Омской области на карантин из-за больных детей закрыли 83 школы

Posted 29 января 2022,, 08:48
Published 29 января 2022,, 08:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
К 28 января по всему региону закрыли на карантин 83 школы. В министерстве подчеркнули, что дети чаще болеют ОРВИ, и из-за высокой заболеваемости было решено полностью закрыть школу, а не переводить на карантин отдельные классы. Напомним, на карантин классы и школы закрываются, когда заболеваемость достигает 20% от общего числа учеников.
Также закрыто 11 детских садов, из них три — из-за коронавируса. Остальные также закрыты из-за ОРВИ.
В общей сложности на карантин перевели 11.6% от общего числа школ и детсадов в регионе.