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Posted 19 января 2022, 13:15

Published 19 января 2022, 13:15

Modified 23 февраля 2022, 16:57

Updated 23 февраля 2022, 16:57

Директор NASA по МКС: При утечке воздуха модуль МКС «Звезда» полностью изолируют

19 января 2022, 13:15
Эксперты Роскосмоса NASA работают над устранением утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС. Если ситуация станет критической, то отсек навсегда изолируют.

По сообщению «Интерфакса», такое заявление сделала директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс. Об этом пишет 360tv.ru

По ее словам, в данный момент утечка воздуха не представляет серьезной угрозы для экипажа станции. Размер отверстия, через который выходит воздух, настолько маленький, что обнаружить его с помощью ультразвуковых детекторов нельзя. При этом воздух на станции находится в достаточном запасе.

При худшем варианте развития событий можно перманентно изолировать данный модуль, сказала Гейтенс.

Утечка в российском модуле «Звезда» на МКС была выявлена в августе прошлого года. Через несколько месяцев поисков экипаж обнаружил небольшую трещину, которую успешно заделал, однако воздух продолжил уходить.

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