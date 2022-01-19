Директор NASA по МКС: При утечке воздуха модуль МКС «Звезда» полностью изолируют

Posted 19 января 2022, 13:15
Published 19 января 2022, 13:15
Modified 23 февраля 2022, 16:57
Updated 23 февраля 2022, 16:57
По сообщению «Интерфакса», такое заявление сделала директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс. Об этом пишет 360tv.ru
По ее словам, в данный момент утечка воздуха не представляет серьезной угрозы для экипажа станции. Размер отверстия, через который выходит воздух, настолько маленький, что обнаружить его с помощью ультразвуковых детекторов нельзя. При этом воздух на станции находится в достаточном запасе.
При худшем варианте развития событий можно перманентно изолировать данный модуль, сказала Гейтенс.
Утечка в российском модуле «Звезда» на МКС была выявлена в августе прошлого года. Через несколько месяцев поисков экипаж обнаружил небольшую трещину, которую успешно заделал, однако воздух продолжил уходить.
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