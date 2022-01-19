Директор NASA по МКС: При утечке воздуха модуль МКС «Звезда» полностью изолируют

По ее словам, в данный момент утечка воздуха не представляет серьезной угрозы для экипажа станции. Размер отверстия, через который выходит воздух, настолько маленький, что обнаружить его с помощью ультразвуковых детекторов нельзя. При этом воздух на станции находится в достаточном запасе.