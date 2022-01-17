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Posted 17 января 2022,, 15:11

Published 17 января 2022,, 15:11

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Российские социологи оценили вероятность ковидных протесты в стране

17 января 2022, 15:11
По словам экспертов из Агентства стратегических коммуникаций (АСК), в этом году не ожидаются протесты в стране из-за коронавирусных ограничений, поскольку у властей уже не осталось ни физических, ни психологических ресурсов.

Об этом сообщается в аналитическом докладе «Коронавирус как фактор внутренней политики. 2-й год российской власти в режиме „повышенной готовности“», информирует news.ru.

Социологи полагают, что темпы заболеваемости вполне предсказуемы, поэтому введение более строгих ограничений не планируется - это может вызвать только общественное недовольство.

Также от ввода более жестких ограничений правительство удерживает распространение «омикрон» штамма, протекающего в легкой форме и замещающиего другие мутации вируса.

По словам социологов, в этом году государство сможет достигнуть нужных значений по вакцинации, учитывая «общемировой тренд по восстановлению экономики и непрозрачного метода определения коллективного иммунитета».

Эксперты также отметили, что в стране будут продолжать работу по введению QR-кодов, что увеличит влияние противников вакцинации, которые будут использовать более жесткую риторику и такие выражения, как «сегрегация», «геноцид», «чипизация» и «фашизм». Это является коллективной сублимацией всеобщего недовольства граждан нынешним общественно-политическим строем, социальной политикой и созданием сословного общества.

Отмечается, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила Москву, Московскую, Белгородскую области, Ненецкий автономный округ и Чеченскую Республику, где коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции стал понижаться. За прошедшие пять дней, значение коллективного иммунитета улучшилось и стало составлять 63,7%. Он составил свыше 80% в Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и в Чукотском автономном округе.

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