Российские социологи оценили вероятность ковидных протесты в стране

Эксперты также отметили, что в стране будут продолжать работу по введению QR-кодов, что увеличит влияние противников вакцинации, которые будут использовать более жесткую риторику и такие выражения, как «сегрегация», «геноцид», «чипизация» и «фашизм». Это является коллективной сублимацией всеобщего недовольства граждан нынешним общественно-политическим строем, социальной политикой и созданием сословного общества.