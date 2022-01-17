Российские социологи оценили вероятность ковидных протесты в стране

Posted 17 января 2022,, 15:11
Published 17 января 2022,, 15:11
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Об этом сообщается в аналитическом докладе «Коронавирус как фактор внутренней политики. 2-й год российской власти в режиме „повышенной готовности“», информирует news.ru.
Социологи полагают, что темпы заболеваемости вполне предсказуемы, поэтому введение более строгих ограничений не планируется - это может вызвать только общественное недовольство.
Также от ввода более жестких ограничений правительство удерживает распространение «омикрон» штамма, протекающего в легкой форме и замещающиего другие мутации вируса.
По словам социологов, в этом году государство сможет достигнуть нужных значений по вакцинации, учитывая «общемировой тренд по восстановлению экономики и непрозрачного метода определения коллективного иммунитета».
Эксперты также отметили, что в стране будут продолжать работу по введению QR-кодов, что увеличит влияние противников вакцинации, которые будут использовать более жесткую риторику и такие выражения, как «сегрегация», «геноцид», «чипизация» и «фашизм». Это является коллективной сублимацией всеобщего недовольства граждан нынешним общественно-политическим строем, социальной политикой и созданием сословного общества.
Отмечается, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила Москву, Московскую, Белгородскую области, Ненецкий автономный округ и Чеченскую Республику, где коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции стал понижаться. За прошедшие пять дней, значение коллективного иммунитета улучшилось и стало составлять 63,7%. Он составил свыше 80% в Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и в Чукотском автономном округе.