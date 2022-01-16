Операция по спасению. Огромное животное оказалось в ловушке под Омском

Неравнодушные граждане обратились в полицию Крутинского района. Рассказали, на 389 километре трассы «Тюмень-Омск» в кювете лежит лось, не может выбраться. Очевидцы предположили, что животное сбили.
На место выехали госавтоинспектор и охотинспектор. Выяснилось, лось запутался рогами в низко висящих проводах. Он был уже обессилен, а погода не позволяла прибыть спецтехнике оперативно. Мужчины решили провести спецоперацию по спасению подручными средствами.
Оказали содействие водители — дали тросы, крюки и другое оборудование. Около двух часов люди боролись за жизнь лося. Обездвижили его веревками и распутали провода. После освобождения он убежал в лес.