Россети Сибирь реконструировали подстанцию «Тара»

Posted 14 января 2022, 05:02
Published 14 января 2022, 05:02
Modified 23 февраля 2022, 16:50
Updated 23 февраля 2022, 16:50
Россети Сибирь завершили реконструкцию главного центра питания Тары. На одноименной подстанции установили управляемый шунтирующий реактор (УШР) напряжением 110 кВ. Это инновационное устройство, которое позволяет плавно регулировать реактивную мощность и напряжение, благодаря чему планируется повысить качество и надежность электроснабжения на севере Омской области, а также сократить энергопотери.
Компания «Россети Сибирь» инвестировала в проект 214 млн рублей.
Реконструкция подстанции была крайне необходима для Омского Севера. С середины 90-х годов, на фоне спада промышленного производства, общая нагрузка на сети упала. Электроэнергию продолжали передавать по протяженным транзитам напряжением 110 кВ, которые летом из-за резкого снижения потребления являются малонагруженными. В результате напряжение могло существенно превышать допустимые значения, а это создает риски в бесперебойной работе сетей.
Установка реактора нивелирует эти риски. За счет него будут нормализованы уровни напряжения на шинах подстанций напряжением 110 киловольт северных районов Омской области.
Отметим, это первая такая установка в электросетевом комплексе энергохолдинга «Россети». Оборудование разработали в собственном R& D-центре компании.
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