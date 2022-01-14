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Posted 14 января 2022, 05:02

Published 14 января 2022, 05:02

Modified 23 февраля 2022, 16:50

Updated 23 февраля 2022, 16:50

Россети Сибирь реконструировали подстанцию «Тара»

14 января 2022, 05:02
За счет инновационного оборудования на Севере региона будет гарантировано надежное электроснабжение жителей, а технологические потери электроэнергии значительно сократятся.

Россети Сибирь завершили реконструкцию главного центра питания Тары. На одноименной подстанции установили управляемый шунтирующий реактор (УШР) напряжением 110 кВ. Это инновационное устройство, которое позволяет плавно регулировать реактивную мощность и напряжение, благодаря чему планируется повысить качество и надежность электроснабжения на севере Омской области, а также сократить энергопотери.

Компания «Россети Сибирь» инвестировала в проект 214 млн рублей.

Реконструкция подстанции была крайне необходима для Омского Севера. С середины 90-х годов, на фоне спада промышленного производства, общая нагрузка на сети упала. Электроэнергию продолжали передавать по протяженным транзитам напряжением 110 кВ, которые летом из-за резкого снижения потребления являются малонагруженными. В результате напряжение могло существенно превышать допустимые значения, а это создает риски в бесперебойной работе сетей.

Установка реактора нивелирует эти риски. За счет него будут нормализованы уровни напряжения на шинах подстанций напряжением 110 киловольт северных районов Омской области.

Отметим, это первая такая установка в электросетевом комплексе энергохолдинга «Россети». Оборудование разработали в собственном R& D-центре компании.

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