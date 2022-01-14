Россети Сибирь реконструировали подстанцию «Тара»

Реконструкция подстанции была крайне необходима для Омского Севера. С середины 90-х годов, на фоне спада промышленного производства, общая нагрузка на сети упала. Электроэнергию продолжали передавать по протяженным транзитам напряжением 110 кВ, которые летом из-за резкого снижения потребления являются малонагруженными. В результате напряжение могло существенно превышать допустимые значения, а это создает риски в бесперебойной работе сетей.