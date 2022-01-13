Стали известны даты проведения Югорского лыжного марафона

Югорский лыжный марафон проходит каждый год с 2013 года в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Федерация лыжных гонок Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и банк «Открытие» станут его организаторами. Каждый год в столицу Югры на это спортивное мероприятие собираются тысячи участников и гостей из России и других государств. В прошлом году он побил рекорд одновременного массового старта — 2,8 тысячи человек. Кроме того, спортивное событие стало третьим лыжным марафоном в стране по числу финишеров на дистанции 50 километров.