Стали известны даты проведения Югорского лыжного марафона

Posted 13 января 2022,, 08:56
Published 13 января 2022,, 08:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как пишет sovsport.ru, забег на 50 километров классическим стилем станет главной особенностью этого года. Данный факт наряду с отменой регистрационного сбора поможет привлечь новых профессиональных участников гонки.
Югорский лыжный марафон проходит каждый год с 2013 года в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Федерация лыжных гонок Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и банк «Открытие» станут его организаторами. Каждый год в столицу Югры на это спортивное мероприятие собираются тысячи участников и гостей из России и других государств. В прошлом году он побил рекорд одновременного массового старта — 2,8 тысячи человек. Кроме того, спортивное событие стало третьим лыжным марафоном в стране по числу финишеров на дистанции 50 километров.
Принять участие в марафоне можно бесплатно, поскольку отсутствует регистрационный сбор, как и в прошлом году. Главное требование — представление QR-кода о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании.
Восьмого апреля спортсмены и любители пробегут дистанцию 50 километров классикой, а девятого апреля состоится массовый старт, участники выйдут на дистанции пять, 25 и 50 километров свободным стилем. Лыжники в возрасте до 64 лет включительно смогут принять участие в «очной» гонке с массовым стартом. Спортсмены от 65 лет смогут участвовать в марафоне в онлайн-формате. На дистанцию 25 и 50 километров будут допущены только совершеннолетние участники.
С 17 января на официальном сайте марафона можно будет зарегистрироваться для участия в соревновании.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов заявил, что в 2022 году марафон будет длиться два дня. Таким образом, он стал ближе к формату международных лыжных марафонов, которые предусматривают отдельные забеги для конькового и классического стилей. Как обычно, партнером марафона является банк «Открытие».
Официальными информационными партнерами Югорского лыжного марафона — 2022 выступают ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI.