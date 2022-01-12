Эксперт Альтштейн спрогнозировал конец коронавирусной пандемии

По информации NEWS.ru, эксперт уверяет, что «Омикрон» распространился по всему миру. Специалист также заявил, что новый коронавирусный штамм увеличил число заболевших в мире втрое в сравнении с «дельтой». При этом Альтштейн подчеркнул, что какой-либо конкретики, касаемо распространения вируса в РФ пока нет.