Эксперт Альтштейн спрогнозировал конец коронавирусной пандемии

Posted 12 января 2022,, 13:10
Published 12 января 2022,, 13:10
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, эксперт уверяет, что «Омикрон» распространился по всему миру. Специалист также заявил, что новый коронавирусный штамм увеличил число заболевших в мире втрое в сравнении с «дельтой». При этом Альтштейн подчеркнул, что какой-либо конкретики, касаемо распространения вируса в РФ пока нет.
Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил свою позицию насчет вспышки нового штамма. Согласно его прогнозу, «Омикрон» может превратить коронавирус в новое сезонное заболевание. Это в свою очередь позволит снизить количество заболевших.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна находится в преддверии новых вспышек заболевания «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что наихудший сценарий распространения нового подвида подразумевает увеличение числа заболевших до шестизначных цифр.
Отметим, что вирус распространился уже в 13 регионах России. Большинство инфицированных вернулись в РФ страну из ОАЭ, Великобритании и Турции.