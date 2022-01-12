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Posted 12 января 2022,, 13:10

Published 12 января 2022,, 13:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт Альтштейн спрогнозировал конец коронавирусной пандемии

12 января 2022, 13:10
Вирусолог Анатолий Альтштейн прогнозирует исчезновение дальнейших пандемийных периодов, связанных с COVID-19, из-за появления его нового штамма.

По информации NEWS.ru, эксперт уверяет, что «Омикрон» распространился по всему миру. Специалист также заявил, что новый коронавирусный штамм увеличил число заболевших в мире втрое в сравнении с «дельтой». При этом Альтштейн подчеркнул, что какой-либо конкретики, касаемо распространения вируса в РФ пока нет.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил свою позицию насчет вспышки нового штамма. Согласно его прогнозу, «Омикрон» может превратить коронавирус в новое сезонное заболевание. Это в свою очередь позволит снизить количество заболевших.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна находится в преддверии новых вспышек заболевания «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что наихудший сценарий распространения нового подвида подразумевает увеличение числа заболевших до шестизначных цифр.

Отметим, что вирус распространился уже в 13 регионах России. Большинство инфицированных вернулись в РФ страну из ОАЭ, Великобритании и Турции.

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