Синоптики объяснили причину аномально теплой погоды на новогодних праздниках в Омске

Во время новогодних праздников на территории Омской области происходили «погодные качели». Так, 6 января на севере региона ударили морозы до -34 градусов. Тогда как днем 8 января потеплело до +2…+3 градусов.
В этот день в Омске установился новый исторический максимум температуры воздуха. Он составил +2.4 градуса. Ранее показатель находился на отметке +1 градус. Такая температура была в городе в 1902 и 1975 годах.
О словам начальника «Обь-Иртышского УГМС» Наталии Криворучко, внезапное потепление связано с приходом североатлантического циклона. Также омичи столкнулись с дождем, мокрым снегом, метелью и гололедицей.
За 8 и 9 января на территории региона выпало до 9 мм осадков. В Омске выпало около 6 мм, это 25% месячной нормы.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни похолодание продолжится. С 13 января ударят морозы до -32 градусов.