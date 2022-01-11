Растеряли былую мощь. Топ аутсайдеров рейтинга влиятельности Омска

Экс-депутат Горсовета Юрий Федотов упал сразу на несколько позиций. Если год назад его фамилия была на 42 строчке, то сейчас ему с трудом удалось попасть в топ-80 влиятельных людей региона. В глазах экспертов скандал с лишением его мандата не прошел бесследно. Такое же падение продемонстрировали и бывшие депутаты Госдумы: аффиллированнный с «Омскгоргазом» Андрей Голушко (опустился с 21 строчки на 65), экс-депутат Госдумы Виктор Шрейдер (упал с 22 на 85 место), ушедший с поста первого секретаря омского обкома Александр Кравец (спустился с 35 строчки на 92), а также вице-мэр Омска Евгений Фомин (падение с 42 на 71 место).