Растеряли былую мощь. Топ аутсайдеров рейтинга влиятельности Омска

В рейтинге самых влиятельных омичей на этот раз не оказалось Степана Бонковского, который еще в прошлом году значился в списке. Проигрыш на выборах в Госдуму коммунисту Андрею Алехину, считают эксперты, сильно ударил по репутации и влиятельности Бонковского. Его нынешний результат — 136 место, хотя еще в прошлом году он входил в топ-70 влиятельных людей региона. Также из сотни влиятельных выпали аффилированный с холдингом «Миллениум» предприниматель Вячеслав Авдошин (105 место), председатель совета директоров «Компур» и экс-президент областного союза предпринимателей Димитрий Галаванов (111 место), депутат Горсовета Олег Афанасьев (135 место).
Экс-депутат Горсовета Юрий Федотов упал сразу на несколько позиций. Если год назад его фамилия была на 42 строчке, то сейчас ему с трудом удалось попасть в топ-80 влиятельных людей региона. В глазах экспертов скандал с лишением его мандата не прошел бесследно. Такое же падение продемонстрировали и бывшие депутаты Госдумы: аффиллированнный с «Омскгоргазом» Андрей Голушко (опустился с 21 строчки на 65), экс-депутат Госдумы Виктор Шрейдер (упал с 22 на 85 место), ушедший с поста первого секретаря омского обкома Александр Кравец (спустился с 35 строчки на 92), а также вице-мэр Омска Евгений Фомин (падение с 42 на 71 место).
При этом в рейтинге появились и новички — те, кто, по мнению экспертов, за год стал более влиятельной фигурой в регионе. Так, в списке значится основатель компании «Мостовик» Олег Шишов, которого связывают с миллиардером Владимиром Евтушенковым (68 место), замдиректора Агентства развития и инвестиций Максим Ростов (87 место),владелец Skuratov Coffee Виктор Скуратов (93 место), председатель совета директоров АО «Любинский молочноконсервный комбинат» Евгений Шостя (96 место).
Все изменения в списке самых влиятельных омичей можно посмотреть по ссылке ниже.