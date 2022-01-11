Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура предлагает отправить убийцу омского футболиста Дробыша на пожизненное

11 января 06:00
Фото: Город55
Соучастнику расправы Нагорнюку грозит до 10 лет колонии

Сегодня, 11 января, уже в новом здании Омского областного суда, открывшегося на улице Туполева, прошли прения сторон по уголовному делу об убийстве молодого омского футболиста Егора Дробыша.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 27 января 2021 года в городке Нефтяников. На Егора и его друга Виталия Романчука, возвращавшихся после работы домой, напали двое парней — Георгий Легачев и Александр Нагорнюк. Подонки решили расправиться с ни в чем не повинными людьми, чтобы забрать у них пакет с пивом. В итоге ради нескольких бутылок они лишили жизни Егора и нанесли тяжкие травмы Виталию.

Легачева обвиняют в убийстве, Нагорнюка — только в разбое.

На первое заседание суда нашла в себе силы прийти мама убитого парня. Любовь Викторовна Дробыш сквозь слезы рассказала, что Егор был ее единственным ребенком и главной опорой в жизни. Сейчас она осталась совсем одна с парализованным мужем. Женщина попросила назначить максимально строгое наказание. Также она требует с двоих подсудимых в общей сложности 5 млн рублей.

На первое заседание нашла в себе силы прийти мама погибшего Егора Дробыша (по центру).
Фото: Город55

Спасенный Виталий Романчук, который после нападения попал в реанимацию и чудом выжил, требует компенсацию морального вреда за причиненные ему страдания в размере 500 тысяч рублей. Впрочем, где Легачев и Нагорнюк возьмут такие деньги, не понятно. Оба перебиваются заработками на стройках.

В Омске начался суд над убийцами футболиста Егора Дробыша
Узнать подробнее

Во время сегодняшних прений сторона обвинения предложила отправить Легачева на пожизненное заключение — ранее он уже был судим за убийство. Его приятеля Нагорнюка хотят отправить в колонию на 10 лет.

«При назначении наказания суду предложено учесть смягчающие обстоятельства у каждого подсудимого: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — В качестве отягчающих наказание обстоятельств: у Легачева — особо опасный рецидив, совершение преступления в состоянии опьянения, особо активная роль в разбойном нападении; у Нагорнюка — совершение преступления в состоянии опьянения».

Ранее заслушали показания потерпевших и обвиняемых. Также выступили в защиту последних их жены. Обе женщины, как часто бывает, заверяли, что подсудимые — идеальные отцы и мужья. А супруга Александра Нагорнюка и вовсе охарактеризовала его добрым, но трусливым и недоумевала, как благоверный мог решиться на такое зверство. Она предположила, что на кровавую расправу над прохожими его подтолкнул приятель.

Легачев ранее уже был судим за убийство и совершил новое через короткое время после первого. Более того, судя по всему, преступник испытывал даже извращенную гордость после содеянного. И в знак того, что совершил, вдевал в берцы белые шнурки. В некоторых полумаргинальных культурах это символизирует, что владелец обуви когда-то лишил человека жизни.

Как уточняет официальный представитель Следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова, последнее слово перед приговором подсудимым предоставят 18 января.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10