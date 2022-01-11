Прокуратура предлагает отправить убийцу омского футболиста Дробыша на пожизненное

Сегодня, 11 января, уже в новом здании Омского областного суда, открывшегося на улице Туполева, прошли прения сторон по уголовному делу об убийстве молодого омского футболиста Егора Дробыша.
Напомним, трагедия случилась в ночь на 27 января 2021 года в городке Нефтяников. На Егора и его друга Виталия Романчука, возвращавшихся после работы домой, напали двое парней — Георгий Легачев и Александр Нагорнюк. Подонки решили расправиться с ни в чем не повинными людьми, чтобы забрать у них пакет с пивом. В итоге ради нескольких бутылок они лишили жизни Егора и нанесли тяжкие травмы Виталию.
Легачева обвиняют в убийстве, Нагорнюка — только в разбое.
На первое заседание суда нашла в себе силы прийти мама убитого парня. Любовь Викторовна Дробыш сквозь слезы рассказала, что Егор был ее единственным ребенком и главной опорой в жизни. Сейчас она осталась совсем одна с парализованным мужем. Женщина попросила назначить максимально строгое наказание. Также она требует с двоих подсудимых в общей сложности 5 млн рублей.
Спасенный Виталий Романчук, который после нападения попал в реанимацию и чудом выжил, требует компенсацию морального вреда за причиненные ему страдания в размере 500 тысяч рублей. Впрочем, где Легачев и Нагорнюк возьмут такие деньги, не понятно. Оба перебиваются заработками на стройках.
Во время сегодняшних прений сторона обвинения предложила отправить Легачева на пожизненное заключение — ранее он уже был судим за убийство. Его приятеля Нагорнюка хотят отправить в колонию на 10 лет.
«При назначении наказания суду предложено учесть смягчающие обстоятельства у каждого подсудимого: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — В качестве отягчающих наказание обстоятельств: у Легачева — особо опасный рецидив, совершение преступления в состоянии опьянения, особо активная роль в разбойном нападении; у Нагорнюка — совершение преступления в состоянии опьянения».
Ранее заслушали показания потерпевших и обвиняемых. Также выступили в защиту последних их жены. Обе женщины, как часто бывает, заверяли, что подсудимые — идеальные отцы и мужья. А супруга Александра Нагорнюка и вовсе охарактеризовала его добрым, но трусливым и недоумевала, как благоверный мог решиться на такое зверство. Она предположила, что на кровавую расправу над прохожими его подтолкнул приятель.
Легачев ранее уже был судим за убийство и совершил новое через короткое время после первого. Более того, судя по всему, преступник испытывал даже извращенную гордость после содеянного. И в знак того, что совершил, вдевал в берцы белые шнурки. В некоторых полумаргинальных культурах это символизирует, что владелец обуви когда-то лишил человека жизни.
Как уточняет официальный представитель Следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова, последнее слово перед приговором подсудимым предоставят 18 января.