Прокуратура предлагает отправить убийцу омского футболиста Дробыша на пожизненное

Ранее заслушали показания потерпевших и обвиняемых. Также выступили в защиту последних их жены. Обе женщины, как часто бывает, заверяли, что подсудимые — идеальные отцы и мужья. А супруга Александра Нагорнюка и вовсе охарактеризовала его добрым, но трусливым и недоумевала, как благоверный мог решиться на такое зверство. Она предположила, что на кровавую расправу над прохожими его подтолкнул приятель.