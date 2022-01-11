Переезд за переездом. Омский ТЮЗ временно поселится в Доме актера

В документе говорится, что артисты ТЮЗа будут выступать не только на сцене Дома актера. Также спектакли будут проходить на площадках государственных учреждений культуры в Омске. Например, периодически труппа театра выступала в ДК им. Малунцева.
Напомним, реконструкция ТЮЗа в центре Омска началась в 2021 году. В рамках нацпроекта «Культура» на работы выделили 467 млн рублей. В здании уже демонтировали внутренние интерьеры, идет усиление перекрытий и обновление коммуникаций.
В 2022 году должен закончиться ремонт фасада и кровли, а в 2023 году в здании установят новое оборудование и мебель.