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Переезд за переездом. Омский ТЮЗ временно поселится в Доме актера

11 января 08:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омский ТЮЗ официально закрепили за площадкой Дома актера — здесь будут проходить некоторые спектакли, пока здание театра юного зрителя закрыто на ремонт. Соответствующий приказ накануне, 10 января, подписал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

В документе говорится, что артисты ТЮЗа будут выступать не только на сцене Дома актера. Также спектакли будут проходить на площадках государственных учреждений культуры в Омске. Например, периодически труппа театра выступала в ДК им. Малунцева.

Напомним, реконструкция ТЮЗа в центре Омска началась в 2021 году. В рамках нацпроекта «Культура» на работы выделили 467 млн рублей. В здании уже демонтировали внутренние интерьеры, идет усиление перекрытий и обновление коммуникаций.

В 2022 году должен закончиться ремонт фасада и кровли, а в 2023 году в здании установят новое оборудование и мебель.

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