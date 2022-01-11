Число смертей в Омской области за 2021 год побило многолетний рекорд

За год, по данным статистики ЗАГСа, всего по региону умерло рекордное за 30 лет число жителей — 33 825 человек. В Омске за год скончались 20 859 человек. Смертность в районах ниже — в общей сумме 12 966 человек. Наибольшее количество смертей пришлось на Кировский округ (5 770) и на Омский район (1 159).
В то же время родилось в Омской области почти в 2 раза меньше детей - 17 630. В Омске на свет появилось 11 676 человек. Наибольшее число новорожденных зафиксировали в Центральном округе — 3 363.
Статистика за 2020 год, который запомнился омичам началом пандемии, оказалась более радостной на фоне свежих данных. Смертей было меньше почти на 4 тысячи — 29 850, а детей родилось больше — 17 916.
В 2019 году смертность была ниже на 9 тыс, чем в 2021.