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Число смертей в Омской области за 2021 год побило многолетний рекорд

11 января 07:36
Фото: Медиахолдинг 1MI
По данным ЗАГСа, число смертей в Омской области за 2021 год побило рекорд, зарегистрированный еще во времена перестройки — в 1990 году.

За год, по данным статистики ЗАГСа, всего по региону умерло рекордное за 30 лет число жителей — 33 825 человек. В Омске за год скончались 20 859 человек. Смертность в районах ниже — в общей сумме 12 966 человек. Наибольшее количество смертей пришлось на Кировский округ (5 770) и на Омский район (1 159).

В то же время родилось в Омской области почти в 2 раза меньше детей - 17 630. В Омске на свет появилось 11 676 человек. Наибольшее число новорожденных зафиксировали в Центральном округе — 3 363.

Статистика за 2020 год, который запомнился омичам началом пандемии, оказалась более радостной на фоне свежих данных. Смертей было меньше почти на 4 тысячи — 29 850, а детей родилось больше — 17 916.

В 2019 году смертность была ниже на 9 тыс, чем в 2021.

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