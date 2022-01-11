Число смертей в Омской области за 2021 год побило многолетний рекорд

За год, по данным статистики ЗАГСа, всего по региону умерло рекордное за 30 лет число жителей — 33 825 человек. В Омске за год скончались 20 859 человек. Смертность в районах ниже — в общей сумме 12 966 человек. Наибольшее количество смертей пришлось на Кировский округ (5 770) и на Омский район (1 159).