Жителей северных районов Омской области подключат к газу спустя месяц после аварии

Как сообщается на сайте облправительства, ремонтные работы на 6-й скважине Тевризского газоконденсатного месторождения были завершены еще 31 декабря. Завтра, 11 января, начнется подключение абонентов к газовому отоплению, это сообщил сегодня Александр Бурков на аппаратном совещании кабинета министров.
Губернатор подчеркивает, что недостатка газа не будет. До аварии объем потребления абонентами Тевризского, Тарского и Знаменского районов составлял 32-35 тысяч кубометров в сутки. Скважина же способна вырабатывать на данный момент до 50 тысяч тысяч кубометров в сутки.
В первую очередь отопление будет восстановлено в жилых домах и социальных учреждениях, после к нему будут подключены здания организаций и производств.
Напомним, что авария на 6-й скважине Тевризского газоконденсатного месторождения произошла еще 12 декабря. На время ремонтных работ абонентов отключили от газового отопления. Газоснабжение было доступно только для газовых плит.