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Жителей северных районов Омской области подключат к газу спустя месяц после аварии

10 января 15:30
Фото: Медиахолдинг 1MI
Уже завтра, 11 января, жителям Тарского, Тевризского и Знаменского районов вернут отопление.

Как сообщается на сайте облправительства, ремонтные работы на 6-й скважине Тевризского газоконденсатного месторождения были завершены еще 31 декабря. Завтра, 11 января, начнется подключение абонентов к газовому отоплению, это сообщил сегодня Александр Бурков на аппаратном совещании кабинета министров.

Губернатор подчеркивает, что недостатка газа не будет. До аварии объем потребления абонентами Тевризского, Тарского и Знаменского районов составлял 32-35 тысяч кубометров в сутки. Скважина же способна вырабатывать на данный момент до 50 тысяч тысяч кубометров в сутки.

В первую очередь отопление будет восстановлено в жилых домах и социальных учреждениях, после к нему будут подключены здания организаций и производств.

Напомним, что авария на 6-й скважине Тевризского газоконденсатного месторождения произошла еще 12 декабря. На время ремонтных работ абонентов отключили от газового отопления. Газоснабжение было доступно только для газовых плит.

#Новости#Общество
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