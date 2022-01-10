Жителей северных районов Омской области подключат к газу спустя месяц после аварии

Губернатор подчеркивает, что недостатка газа не будет. До аварии объем потребления абонентами Тевризского, Тарского и Знаменского районов составлял 32-35 тысяч кубометров в сутки. Скважина же способна вырабатывать на данный момент до 50 тысяч тысяч кубометров в сутки.