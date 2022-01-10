В Казахстане нашли мертвым генерал-майора полиции

Напомним, что протесты в Казахстане начались в начале января. Люди вышли на улицу из-за повышения цен на сжиженный газ. В дальнейшем обстановка сильно накалилась, из-за чего в стране ввели режим ЧП. Россия и Белоруссия направили в Казахстан миротворческие силы. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять в митингующих на поражение и без предупреждения.