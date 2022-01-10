В Казахстане нашли мертвым генерал-майора полиции

По информации телеграм-канала, в Казахстане нашли мертвым генерал-майора, главного полицейского Жамбылской области Жаната Сулейменова. Его собирались отправить под трибунал. Причина этого заключалась в том, что многие полицейские стали переходить на сторону протестующих. Кроме того, во время протестов сожгли здание департамента полиции.
Напомним, что протесты в Казахстане начались в начале января. Люди вышли на улицу из-за повышения цен на сжиженный газ. В дальнейшем обстановка сильно накалилась, из-за чего в стране ввели режим ЧП. Россия и Белоруссия направили в Казахстан миротворческие силы. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять в митингующих на поражение и без предупреждения.