Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Казахстане нашли мертвым генерал-майора полиции

10 января 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
После протестов в Казахстане нашли мертвым генерал-майора Жаната Сулейменова, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации телеграм-канала, в Казахстане нашли мертвым генерал-майора, главного полицейского Жамбылской области Жаната Сулейменова. Его собирались отправить под трибунал. Причина этого заключалась в том, что многие полицейские стали переходить на сторону протестующих. Кроме того, во время протестов сожгли здание департамента полиции.

Напомним, что протесты в Казахстане начались в начале января. Люди вышли на улицу из-за повышения цен на сжиженный газ. В дальнейшем обстановка сильно накалилась, из-за чего в стране ввели режим ЧП. Россия и Белоруссия направили в Казахстан миротворческие силы. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять в митингующих на поражение и без предупреждения.

#Новости#Казахстан#Полиция#Митинг#Происшествия
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10