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Стало известно, сколько «ковидных» нарушителей поймали на новогодних праздниках

10 января 06:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Министерство региональной безопасности опубликовало результаты проверок, которые прошли с 3 по 9 января.

В Омске во время новогодних праздников продолжались проверки торговых центров, кинотеатров и театров, заведений общепита, развлекательных комплексов и домов отдыха. Во время рейсов выяснилось, что дома отдыха заселяют отдыхающих только при наличии QR-кода или медотвода и отрицательного ПЦР-теста.

С 3 по 9 января специалисты проверили более 1 100 объектов, где выявили 108 нарушений. С начала года уже прошли более 800 проверок, на нарушителей составили 12 протоколов.

С момента введения ограничительных мер общая сумма штрафов составила более 50 млн рублей. При этом омичи заплатили свыше 34 млн рублей, а индивидуальные предприниматели и юрлица — более 16 млн рублей.

В регионе продолжает снижаться количество зараженных ковидом. Ранее в Омской области выявили всего 204 инфицированных коронавирусом.

Отметим, что с конца 2021 года в торговых центрах QR-коды проверяют по-новому. Контролирующим органам не понравилось, что проверка проводится не достаточно тщательно. У омичей не просят документы при предъявлении кода.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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