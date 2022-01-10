Стало известно, сколько «ковидных» нарушителей поймали на новогодних праздниках

В Омске во время новогодних праздников продолжались проверки торговых центров, кинотеатров и театров, заведений общепита, развлекательных комплексов и домов отдыха. Во время рейсов выяснилось, что дома отдыха заселяют отдыхающих только при наличии QR-кода или медотвода и отрицательного ПЦР-теста.