В минздраве отметили, что из 406 детей родились 191 девочка и 215 мальчиков. Дети родились здоровыми, некоторых из них уже выписали из роддомов.
Также в ведомстве отметили, что при планировании беременности и во время нее есть возможность поставить прививку от коронавируса, чтобы исключить заражение во время вынашивания ребенка и тяжелые осложнения в будущем.
Добавим, что первый ребенок в 2022 году в Омске родился утром 1 января. Родителей девочки поздравили представители городской администрации.