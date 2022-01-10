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Самый дорогой подарок. В Омской области на новогодних праздниках родились 406 детей

10 января 05:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области за время новогодних каникул с 1 по 9 января родились 406 детей. Об этом рассказали в понедельник, 10 января, в пресс-службе регионального минздрава.

В минздраве отметили, что из 406 детей родились 191 девочка и 215 мальчиков. Дети родились здоровыми, некоторых из них уже выписали из роддомов.

Также в ведомстве отметили, что при планировании беременности и во время нее есть возможность поставить прививку от коронавируса, чтобы исключить заражение во время вынашивания ребенка и тяжелые осложнения в будущем.

Добавим, что первый ребенок в 2022 году в Омске родился утром 1 января. Родителей девочки поздравили представители городской администрации.

#Новости#Несовершеннолетние дети#Дети#Общество#Омск сегодня
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