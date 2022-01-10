Полная неразбериха. Прокуратура подозревает два омских департамента в нарушениях

Житель Омска обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении проведения торгов по продаже земельного участка под садоводство. После проверки оказалось, что чиновники нарушили земельное законадательство тем, что не соблюли срок рассмотрения обращения о покупке земли в собственность и не провели торги.