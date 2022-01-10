Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полная неразбериха. Прокуратура подозревает два омских департамента в нарушениях

10 января 15:18
Фото: Медиахолдинг 1MI
Прокурор Омска внес представление заместителю мэра Кириллу Брюхову за нарушения в двух департаментах, которые он курирует.

Житель Омска обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении проведения торгов по продаже земельного участка под садоводство. После проверки оказалось, что чиновники нарушили земельное законадательство тем, что не соблюли срок рассмотрения обращения о покупке земли в собственность и не провели торги.

Помимо этого, прокуратуре не удалось выяснить, какой из двух департаментов — имущественных отношений и архитектуры и градостроительства — допустил нарушения.

Прокурор внес представление вице-меру Омска, курирующему оба департамента. Исправление нарушений проконтролирует прокуратура.

#Новости#Общество
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10