Полная неразбериха. Прокуратура подозревает два омских департамента в нарушениях

Житель Омска обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении проведения торгов по продаже земельного участка под садоводство. После проверки оказалось, что чиновники нарушили земельное законадательство тем, что не соблюли срок рассмотрения обращения о покупке земли в собственность и не провели торги.
Помимо этого, прокуратуре не удалось выяснить, какой из двух департаментов — имущественных отношений и архитектуры и градостроительства — допустил нарушения.
Прокурор внес представление вице-меру Омска, курирующему оба департамента. Исправление нарушений проконтролирует прокуратура.