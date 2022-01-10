Омича Эдуарда Юнусова приговорили к лишению свободы, но в колонию он не попадет

Напомним, Юнусов был под стражей с 31 января по 15 июля 2021 года. Потом его выпустили под подписку о невыезде. Сутки, проведенные в СИЗО, приравниваются к 1.5 суток в колонии. Поэтому фактически мужчина уже отбыл наказание и из зала суда отправится домой.