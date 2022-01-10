Омича Эдуарда Юнусова приговорили к лишению свободы, но в колонию он не попадет

В Центральном райсуде только что вынесли приговор Эдуарду Юнусову.
По решению судьи Клостера мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Однако он туда не попадет.
Напомним, Юнусов был под стражей с 31 января по 15 июля 2021 года. Потом его выпустили под подписку о невыезде. Сутки, проведенные в СИЗО, приравниваются к 1.5 суток в колонии. Поэтому фактически мужчина уже отбыл наказание и из зала суда отправится домой.
Помощник прокурора Центрального округа Алена Саюн рассказала, что гособвинение требовало для Юнусова наказание в виде 5 лет лишения свободы, и с большой долей вероятности ведомство будет обжаловать приговор.