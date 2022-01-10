На окраине Омска по соседству с «Лентой» возведут очередной торговый центр

Аукцион назначен на 26 января 2022 года. С молотка, по планам мэрии, должны уйти как минимум 8 участков, один из них предназначается для строительства торгового центра.
Участок с кадастровым номером 55:36:150101:703 располагается в 257 метрах севернее дома 184 по улице 10 лет Октября. Площадь участка составляет 3 422 кв. м, его собираются сдать в аренду на 5.5 лет. Как следует из документов аукциона, стоимость аренды в год для победителя аукциона будет не меньше 740 500 рублей.
На этом участке планируют возвести новый торговый центр. Интересно, что вблизи него уже располагается гипермаркет «Лента» и строительный гипермаркет «Бауцентр».
Предыдущий аукцион на аренду того же самого участка проходил 24 ноября 2021 года. Желающих построить торговый центр на окраине Омска тогда не нашлось.