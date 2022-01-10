На окраине Омска по соседству с «Лентой» возведут очередной торговый центр

Участок с кадастровым номером 55:36:150101:703 располагается в 257 метрах севернее дома 184 по улице 10 лет Октября. Площадь участка составляет 3 422 кв. м, его собираются сдать в аренду на 5.5 лет. Как следует из документов аукциона, стоимость аренды в год для победителя аукциона будет не меньше 740 500 рублей.