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На окраине Омска по соседству с «Лентой» возведут очередной торговый центр

10 января 08:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске повторно выставили на торги участок в конце улицы 10 лет Октября. Предполагается, что здесь возведут торговый центр, но пока желающих взять землю в аренду не нашлось, сообщили в пресс-службе мэрии.

Аукцион назначен на 26 января 2022 года. С молотка, по планам мэрии, должны уйти как минимум 8 участков, один из них предназначается для строительства торгового центра.

Участок с кадастровым номером 55:36:150101:703 располагается в 257 метрах севернее дома 184 по улице 10 лет Октября. Площадь участка составляет 3 422 кв. м, его собираются сдать в аренду на 5.5 лет. Как следует из документов аукциона, стоимость аренды в год для победителя аукциона будет не меньше 740 500 рублей.

На этом участке планируют возвести новый торговый центр. Интересно, что вблизи него уже располагается гипермаркет «Лента» и строительный гипермаркет «Бауцентр».

Предыдущий аукцион на аренду того же самого участка проходил 24 ноября 2021 года. Желающих построить торговый центр на окраине Омска тогда не нашлось.

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