Три омские новости последнего выходного дня

Новость № 1. Шок-контент
Сегодня утром была эвакуация омского Ж/Д вокзала — ложное сообщение о минировании. В это время в соцсетях опубликовали жуткие подробности избиения до смерти омички, мать двоих детей стала жертвой собственного мужа. И это не последние «ужасы интернета». Омичи с окраины Левобережья пожаловались на то, что скоро их «дома окружат могилы». Жители выступают против расширения кладбища. И последнее. Не из Омска, но стоит внимания! В Красноярском крае пациент не дождался медиков с корпоратива и скончался… А его супруга чуть позже опубликовала видео застолья.
Новость № 2. Коронавирус
Омская область вновь поставила рекорд по коронавирусу. На этот раз — минимальный суточный прирост в 2022 году. Это позволило наконец покинуть ТОП-15 самых опасных регионов России. Да и в праздники омичи не сильно нарушали эпидемические правила — есть статистика.
Новость № 3. На грядущую рабочую неделю
Быстро расскажем, что нас ждет в ближайшее время. 9 и 10 января «Горки-парк» не будет работать из-за непогоды. А синоптики вновь обещают туман, а еще заморозки. Омичей предупреждают об опасном гололеде. Помнится, в прошлый раз после такой погоды горожане массово жаловались на выбросы. К слову, в предновогодние деньки тоже дышали вредными веществами. На фоне анонсов синоптиков выступают и чиновники. Итак: с 1 апреля в регионе появится два новых министерства; в 2022 году отремонтируют объект в центре города; на обновление тротуаров и проездов потратят почти 100 миллионов рублей.