QR-коды в 2022. Омичам поведали о соблюдении режима в праздники

Все новогодние праздники чиновники и правоохранители продолжали рейды по проверки соблюдения правил эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. Большое внимание уделяли контролю за QR-режимом в торговых, спортивных и досуговых объектах.
В 2022 году проведено более 500 проверок. За это время составлено 12 протоколов о нарушениях.
Надзорные ведомства выезжали в загородные санатории, гостиницы и пансионаты. Для проверки, разумеется. По итогу выяснилось, заселяют отдыхающих только при наличии QR-кода, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.