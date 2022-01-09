QR-коды в 2022. Омичам поведали о соблюдении режима в праздники

Не все омичи отдыхали на новогодних выходных. Кто-то выходил на дежурство, проверял, как активно проводят время другие и соблюдают ли при этом правила безопасности. О статистике нарушений рассказали в Министерстве региональной безопасности Омской области.

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