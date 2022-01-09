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QR-коды в 2022. Омичам поведали о соблюдении режима в праздники

9 января 03:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Не все омичи отдыхали на новогодних выходных. Кто-то выходил на дежурство, проверял, как активно проводят время другие и соблюдают ли при этом правила безопасности. О статистике нарушений рассказали в Министерстве региональной безопасности Омской области.

Все новогодние праздники чиновники и правоохранители продолжали рейды по проверки соблюдения правил эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. Большое внимание уделяли контролю за QR-режимом в торговых, спортивных и досуговых объектах.

В 2022 году проведено более 500 проверок. За это время составлено 12 протоколов о нарушениях.

Надзорные ведомства выезжали в загородные санатории, гостиницы и пансионаты. Для проверки, разумеется. По итогу выяснилось, заселяют отдыхающих только при наличии QR-кода, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Проверка#Омская область#Соблюдение масочного режима#Омск#Статистика#Омск сегодня#Общество
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