Не опять, а снова. На Омск надвигается туман

Posted 9 января 2022,, 06:37
Published 9 января 2022,, 06:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью ожидаются заморозки, при прояснении до -26 градусов. Поэтому омичей предупреждают о гололеде.
Опасное явление сохранится и в первый рабочий день, 10 января. Температура воздуха завтра -12…-17 градусов, осадков не ожидается.
Во вторник столбик термометра будет держаться на уровне -11…-16. В отдельных районах Омской области — изморозь. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.
В ночь с 11 на 12 января пойдет небольшой снег, местами потеплеет до -11 градусов, а ветер утихнет. Прогнозируют туман и изморозь.
В среду днем туманные явления сохранятся. Столбик термометра опустится до -18 градусов.
Напомним, в конце декабря Омск окутал едкий загадочный туман. После чего появилась информация о превышении ПДК опасных веществ на территории города и пригорода.