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Posted 9 января 2022,, 06:37

Published 9 января 2022,, 06:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Не опять, а снова. На Омск надвигается туман

9 января 2022, 06:37
Первый «рабочий» прогноз погоды в 2022 году. Местный гидрометцентр поведал, чего ждать омичам после новогодних выходных.

Сегодня ночью ожидаются заморозки, при прояснении до -26 градусов. Поэтому омичей предупреждают о гололеде.

Опасное явление сохранится и в первый рабочий день, 10 января. Температура воздуха завтра -12…-17 градусов, осадков не ожидается.

Во вторник столбик термометра будет держаться на уровне -11…-16. В отдельных районах Омской области — изморозь. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

В ночь с 11 на 12 января пойдет небольшой снег, местами потеплеет до -11 градусов, а ветер утихнет. Прогнозируют туман и изморозь.

В среду днем туманные явления сохранятся. Столбик термометра опустится до -18 градусов.

Напомним, в конце декабря Омск окутал едкий загадочный туман. После чего появилась информация о превышении ПДК опасных веществ на территории города и пригорода.

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