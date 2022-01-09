Это не шутка! 1 апреля в Омской области появятся два новых министерства

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области теперь официально разделят на два ведомства. В регионе появятся Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Министерство строительства. Указ о реорганизации Губернатор подписал еще 30 декабря 2021 года, но в открытом доступе он оказался уже в 2022 году.