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Это не шутка! 1 апреля в Омской области появятся два новых министерства

9 января 08:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
Реорганизация местного минстроя — уже давно не секрет. Однако теперь все официально. Соответствующий указ подписал Александр Бурков.

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области теперь официально разделят на два ведомства. В регионе появятся Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Министерство строительства. Указ о реорганизации Губернатор подписал еще 30 декабря 2021 года, но в открытом доступе он оказался уже в 2022 году.

Два новых ведомства разделят между собой функции «экс-минстроя» и станут полноправными объектами облправительства. Согласно документу, это произойдет 1 апреля 2022 года, когда предыдущий Указ — об организации объединенного органа — утратит силу.

Известно, что в новом минстрое будет четыре заместителя министра, а в минтрансе на одного меньше — три. Однако в обоих структурах числится по одному первому заму.

Контролировать реорганизацию будет действующий министр Антон Заев. Юридический адрес при этом не изменится. Оба объекта будут располагаться в здании № 6 по улице Петра Некрасова.

#Новости#Минстрой#Реорганизация#Омская область#Указ#Политика
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