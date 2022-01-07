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Posted 7 января 2022,, 15:24

Published 7 января 2022,, 15:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

При разборе военных складов в центре Омска обнаружили удивительные артефакты

7 января 2022, 15:24
Уже скоро на этом месте начнется строительство.

Подходит к концу история военных складов, расположенных недалеко от транспортного университета.

В последнее время эти полуразрушенные здания представляли собой печальную и даже пугающую картину. Часть из них обгорела во время пожара, случившегося несколько лет назад. А два года назад прямо на тротуар обрушилась стена одного из складов. Тогда только чудом никто не пострадал в результате ЧП.

После этого разрушения закрыли металлическим забором, а уцелевший дом с заложенными кирпичом окнами затянули баннерами с изображением пристойно выглядящего фасада. Со временем он порвался и склады стали выглядеть еще неопрятнее.

И вот, наконец, все аварийные постройки начали разбирать. А во время работ были сделаны удивительные находки.

«На территории обнаруживается множество исторических артефактов — царские кирпичи с клеймами, кованые изделия и балки с таинственными надписями. Но ничего из этого на самой площадке не сохранят. Кирпичи в хорошем состоянии обретут новую жизнь на других обьектах при реставрации, создании лофтов или при отделке интерьеров», – сообщает «Омскрегион».

Напомним, здания военных складов, построенных в XIX веке, у Минобороны в результате победы на торгах выкупил омский предприниматель Михаил Попов. Уже скоро на этом месте начнется строительство.

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