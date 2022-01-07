При разборе военных складов в центре Омска обнаружили удивительные артефакты

Posted 7 января 2022,, 15:24
Published 7 января 2022,, 15:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Подходит к концу история военных складов, расположенных недалеко от транспортного университета.
В последнее время эти полуразрушенные здания представляли собой печальную и даже пугающую картину. Часть из них обгорела во время пожара, случившегося несколько лет назад. А два года назад прямо на тротуар обрушилась стена одного из складов. Тогда только чудом никто не пострадал в результате ЧП.
После этого разрушения закрыли металлическим забором, а уцелевший дом с заложенными кирпичом окнами затянули баннерами с изображением пристойно выглядящего фасада. Со временем он порвался и склады стали выглядеть еще неопрятнее.
И вот, наконец, все аварийные постройки начали разбирать. А во время работ были сделаны удивительные находки.
«На территории обнаруживается множество исторических артефактов — царские кирпичи с клеймами, кованые изделия и балки с таинственными надписями. Но ничего из этого на самой площадке не сохранят. Кирпичи в хорошем состоянии обретут новую жизнь на других обьектах при реставрации, создании лофтов или при отделке интерьеров», – сообщает «Омскрегион».
Напомним, здания военных складов, построенных в XIX веке, у Минобороны в результате победы на торгах выкупил омский предприниматель Михаил Попов. Уже скоро на этом месте начнется строительство.