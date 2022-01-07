При разборе военных складов в центре Омска обнаружили удивительные артефакты

В последнее время эти полуразрушенные здания представляли собой печальную и даже пугающую картину. Часть из них обгорела во время пожара, случившегося несколько лет назад. А два года назад прямо на тротуар обрушилась стена одного из складов. Тогда только чудом никто не пострадал в результате ЧП.