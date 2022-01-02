Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Был в гостях и спас человека. Омский пожарный не растерялся даже на отдыхе

2 января 11:59
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области
Потерпевший оказался отрезан от выхода в горящей бане и без быстрой помощи бы погиб.

Инцидент произошел вечером 1 января. Омский пожарный Павел Халтурин поехал в Ачаир в гости к родителям жены.

Там он стал очевидцем страшного события – у соседей загорелась баня, внутри находился отрезанный от выхода человек. Действовать надо пришлось быстро, иначе спасать было бы некого.

Капитан Халтурин, хоть и находился на отдыхе, не растерялся и сделал все правильно.

«Прибежали к дому, давай стучать в двери, чтобы попасть во двор, – рассказывает Павел. – Открыла женщина, сообщила, что в бане находится ее муж. На тот момент надворные постройки, находящиеся под общей кровлей, горели открытым огнем. Зашел в баню, все в дыму, видно ничего не было. Наощупь стал пробираться, нашел мужчину, взял его под руки и вытащил на улицу».

#Новости#Политика
Подпишитесь
BMW X6 из пьяного ДТП оформлено на крупную фармацевтическую компанию «Аналитика-Омск»
Вчера, 16:25
«Откровенная туфта». Адвокат экс-главы омской полиции Быкова оценил уголовное дело
Вчера, 15:30
«Чушки», лом и мазут. О чем спрашивают свидетелей по делу омского депутата Кипервара
Сегодня, 06:23
В Омске возродят сеть магазинов «Омский бекон»
Сегодня, 07:28
Отдыхаем дома. В Омском аэропорту перед Новым годом внезапно отменили рейсы на Гоа
Сегодня, 06:00
У «ОМПК» новый матриарх. В омском колледже официально сменился директор
Сегодня, 07:44