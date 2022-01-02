Был в гостях и спас человека. Омский пожарный не растерялся даже на отдыхе

Инцидент произошел вечером 1 января. Омский пожарный Павел Халтурин поехал в Ачаир в гости к родителям жены.
Там он стал очевидцем страшного события – у соседей загорелась баня, внутри находился отрезанный от выхода человек. Действовать надо пришлось быстро, иначе спасать было бы некого.
Капитан Халтурин, хоть и находился на отдыхе, не растерялся и сделал все правильно.
«Прибежали к дому, давай стучать в двери, чтобы попасть во двор, – рассказывает Павел. – Открыла женщина, сообщила, что в бане находится ее муж. На тот момент надворные постройки, находящиеся под общей кровлей, горели открытым огнем. Зашел в баню, все в дыму, видно ничего не было. Наощупь стал пробираться, нашел мужчину, взял его под руки и вытащил на улицу».