Минэнерго возместит выпадающие доходы начавшему процедуру банкротства «Омскгоргазу»

Ситуация АО «Омскгоргаз» на самом деле очень сложная. Где-то месяц назад структуре по причине увеличения цен не хватило денег на приобретение газа. Из-за этого десятки многоквартирных домов остались без голубого топлива. Проблему взяла на контроль прокуратура Омской области.