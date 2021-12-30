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Posted 30 декабря 2021,, 10:07

Published 30 декабря 2021,, 10:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Минэнерго возместит выпадающие доходы начавшему процедуру банкротства «Омскгоргазу»

30 декабря 2021, 10:07
Правительство Омской области компенсирует четырем организациям недополученные доходы при продаже газа гражданам по регулируемым ценам.

Компенсацию получат АО «Омскгоргаз», ООО «Омская областная газовая», ООО «ГАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» и ИП «Скиллер В.А.». Об этом информирует «КП-Омск».

Накануне генеральный директор АО «Омскгоргаз» Любовь Моисеенко предупредила о своем намерении обратиться в Арбитражный суд региона с заявлением о признании акционерного общества банкротом.Ход дела станет возможен через 15 дней с момента публикации уведомления в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Журналисты считают, что банкротство компании связано с иском Генпрокуратуры России. Ведомство требовало взыскать примерно 2,3 миллиарда рублей с лиц и структур, которые связаны с предприятием.

По имеющимся данным, финансовые показатели газоснабжающей организации по итогам 2020 года демонстрировали убыток около 106,7 миллиона рублей.

Ситуация АО «Омскгоргаз» на самом деле очень сложная. Где-то месяц назад структуре по причине увеличения цен не хватило денег на приобретение газа. Из-за этого десятки многоквартирных домов остались без голубого топлива. Проблему взяла на контроль прокуратура Омской области.

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