Психолог предостерегла взрослых от покупки фейерверков детям

Posted 29 декабря 2021,, 13:16
Published 29 декабря 2021,, 13:16
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Она отметила, что в алкогольном опьянении взрослые могут потерять контроль над ситуацией и передать взрывоопасные предметы детям, пишет NEWS.ru. При этом, добавила она, в этом случае люди должны нести ответственность за себя и окружающих, поскольку «все огнеопасные вещества могут нанести вред человеческой жизни».
Комментируя шум от фейерверков юрист, Василий Воробьёв отметил, что в данной ситуации нужно обращаться не в полицию, а в МЧС.