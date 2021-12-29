Психолог предостерегла взрослых от покупки фейерверков детям

Она отметила, что в алкогольном опьянении взрослые могут потерять контроль над ситуацией и передать взрывоопасные предметы детям, пишет NEWS.ru. При этом, добавила она, в этом случае люди должны нести ответственность за себя и окружающих, поскольку «все огнеопасные вещества могут нанести вред человеческой жизни».