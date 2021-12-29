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Posted 29 декабря 2021,, 13:16

Published 29 декабря 2021,, 13:16

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психолог предостерегла взрослых от покупки фейерверков детям

29 декабря 2021, 13:16
Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева призвала взрослых с осторожностью относится к передаче фейерверков детям.

Она отметила, что в алкогольном опьянении взрослые могут потерять контроль над ситуацией и передать взрывоопасные предметы детям, пишет NEWS.ru. При этом, добавила она, в этом случае люди должны нести ответственность за себя и окружающих, поскольку «все огнеопасные вещества могут нанести вред человеческой жизни».

Комментируя шум от фейерверков юрист, Василий Воробьёв отметил, что в данной ситуации нужно обращаться не в полицию, а в МЧС.

#Общество#Новости
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