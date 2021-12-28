Нет времени на семью. Сотрудники омской ТГК-11 жалуются на изнуряющий график работы

«Спим по 4 часа. Из-за постоянной смены ночных и дневных смен не успеваем восстановиться»
В далеком 2003 году вышло постановление, которое обязывало работников опасных производств давать сотрудникам больше времени на отдых. Его продолжительность должна быть вдвое длиннее смены. Однако в Омске об этом правиле вспомнили лишь спустя 14 лет.
Случилось это после ЧП, произошедшего в 2017 году. Водитель, который вез рабочих на смену, заснул, и машина залетела под КамАЗ. Выяснилось, что все произошло из-за переработки. Наш регион оказался под пристальным вниманием, подняли старые документы, вспомнили о нормативах и решили их принять на производстве, в том числе и на ТГК-11.
Мера, которую, казалось бы, ввели для удобства персонала, на деле оказалось для всех мучением, рассказывает один из сотрудников ТЭЦ-3, которая также входит в ТГК-11.
«Раньше мы работали две дневные смены подряд по 12 часов, с 8:00 до 20:00. После у нас был полноценный выходной — сутки. А потом выходим только в ночь — смена с 20:00 до 8:00. Дома поспали до пяти вечера и вышли еще на одну ночную смену. Потом у нас днем отсыпной и еще два выходных дня. Цикл 8 дней, потом все повторяется. Так было 29 лет, — объясняет наш собеседник. — Сейчас мы работаем ночную смену, потом у нас отсыпной, выходной и цикл повторяется. Казалось бы, все хорошо — 24 часа разницы, мы больше отдыхаем и должно быть легче. Но у нас постоянно чередуются смены день-ночь. Сбиваются биологические циклы. А по старому графику мы сходили сразу в две ночных смены и шесть дней живем как нормальные люди — днем бодрствуем, ночью спим. Сейчас у нас практически нет выходных, досуга, мы не можем посвятить время семье».
«Мы лишились целых суток полноценного отдыха. Нам это никто не компенсирует»
Кроме того, что сотрудники ТЭЦ-3 теперь практически не успевают восстановиться, они подсчитали: за цикл теряются сутки полноценного отдыха, а за год — 48 суток. И эту разницу им никак не компенсируют.
Все эти годы работники ТГК-11 даже не пытались оспорить новый график. Понимали, что за нарушение правил работодателю грозили серьезные штрафы. Однако в прошлом году постановление отменили, теперь требование о продолжительности отдыха стало лишь рекомендацией. Нового графика советуют придерживаться, однако окончательное решение отдается на откуп самим работникам. Они обратились в профсоюз, написали коллективное обращение с просьбой перевести их на прежний, комфортный для всех график. Однако в этом им отказали.
«Мы почти сразу провели опрос профсоюза. Но работодатель сказал нам: «Завязывайте!» — говорит наш собеседник. — Объяснили это тем, что мы слишком долго отдыхаем и нам надо заново погружаться в работу. Это сомнительный довод. У нас есть пересменка полчаса, за которую мы восполняем все знания. Местному профсоюзу дали по шапке, он все действия свернул. Нет перехода, нет нового постановления.
В Москве, Питере, Калининграде все энергетические предприятия работают по старому графику. Там такого перехода не было, потому что там люди бы встали на дыбы.
Но в Омске ТГК-11 — градообразующее предприятие, у нас зарплаты немного выше средних. Поэтому нам всячески намекают: не хотите работать — увольняйтесь, людей я всегда найдем. Чем дальше от Москвы, тем больше работодатель наглеет».
Наш собеседник даже написал обращение к бывшему мэру Омска и нынешнему депутату Госдумы Оксане Фадиной — в надежде, что она сможет повлиять на руководство предприятия. Но от нее пришел довольно уклончивый ответ.
«Она с губернатором приезжала на ТЭЦ-4, нажимала кнопку. Постоянно кто-то из мэрии был у нас на пусках, — говорит автор обращения. — Я думал, что Фадина сможет посодействовать. Мне сказали: это юридический вопрос, ответы вам придут в установленном порядке. И перенаправили запрос в Роспотребнадзор и прокуратуру. Еще отправили в Государственную инспекцию труда, но мне об этом не сказали. Ответы пришли. Прокуратура сказала, что они занимаются только отказами. Так как я не писал претензии и не получал на них отказы, они проверять не могут. Роспотребнадзор ответил, что постановление больше не действует, но есть рекомендация и надо работать по Трудовому кодексу, по внутреннему трудовому распорядку. Работодатель выпускает график как акт-документ. Профсоюз работников его либо согласовывает, либо нет».
94% сотрудников проголосовали за возврат прежнего графика, но к ним не прислушались
Сейчас как раз определяется расписание на следующий год. На ТЭЦ-3 провели голосование, в котором приняли участие 77% сотрудников, остальные не смогли по уважительным причинам — были в отпуске или на больничном. 94% из них высказались за переход на прежний график работы. Бюллетени с подписями есть в распоряжении редакции. Эти данные передали в профсоюз. Но там пока не определились, будут ли поддерживать работников. Сотрудники предлагают создать коллективный трудовой спор с работодателем. Для этого они планировали собраться в актовом зале своего предприятия. Но им отказали, предложив перенести собрание в другое место.
«С моей стороны это было таким юридическим давлением на работодателя. У нас тут был День энергетика, приближается Новый год. Я думал, работодатель сдастся. Потому что ему надо поздравлять людей, а коллектив в тот же самый день фактически голосует против него, создает коллективный трудовой спор. Это потеря репутации. Он стал хитрить. Предложил собраться в Доме профсоюзов — чтобы не устраивать шумиху на станции, где будет участвовать 100% персонала, а определять делегатов».
По словам нашего собеседника, на доске объявлений даже не разместили сообщение о предстоящем собрании. Более того, среди людей, которые все-таки узнали о нем и собирались туда прийти, начали проводить «разъяснительную работу».
«Мы написали заявление о переносе 15 декабря, а 16 числа в 7:40 утра, в пересменку, начальник одного из цехов собирает у себя оперативный персонал и рекомендует не ходить на собрание, потому что могут возникнуть проблемы. Мои коллеги, которые против, оказались ничем не защищены. Поэтому я приехал к председателю электропрофсоюза и написал ему, что эту встречу 24 декабря мы отменяем. Я не хочу подставлять людей. Мы выберем — как именно, я еще не знаю — представителей трудового спора. Они уже могут свободно встречаться с работодателем и спорить, потому что, согласно Трудовому кодексу, их уволить уже нельзя».
По словам нашего собеседника, на ежемесячных собраниях в декабре технический директор СП «ТЭЦ-3» Максим Буланов, когда у него закончились аргументы, заявлял подчиненным: те, кому не нравится действующий график, могут искать другую работу. Ситуацию усугубляет, что бастовать оперативные сотрудники цеха права не имеют. Они работают на стратегически важном предприятии, и если все сразу напишут заявление об увольнении, это может быть воспринято как забастовка.
Автор обращения не теряет надежды решить вопрос в рамках закона. Он уже получил ответы из Трудовой инспекции и Роспотребнадзора и с ними уже снова обратился в прокуратуру, у которой теперь есть основание провести проверку.
Город55 обратился за комментарием и ко второй стороне этого конфликта. Ответ за подписью гендиректора ТГК-11 Владислава Полочанского мало чем отличается от того, что он уже писал своим сотрудникам. И, судя по всему, добровольно менять им график работы на более удобный на предприятии не собираются.
Ответ руководства ТГК-11 на запрос Города55:
«Действующий график сменности обеспечивает необходимую продолжительность отдыха между сменами»
«1 января 2021 года постановление главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 2003 г. № 100 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03» отменено. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха Трудовым кодексом РФ не установлена. Как указано в ст. 103 Трудового кодекса РФ, работа в течение двух смен подряд запрещена.
АО «ТГК-11» 27.05.2021 направлено обращение в Управление Роспотребнадзора по Омской области с просьбой разъяснить, каким документом необходимо руководствоваться работодателю при установлении графиков сменности. В ответе от 01.06.2021 Управление Роспотребнадзора сообщило о возможности применения работодателем «МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда», утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021 (далее Методические рекомендации). Согласно п. 6.5. Методических рекомендаций, в целях восстановления возможных функциональных изменений состояния организма работников рекомендуется организовать режим труда таким образом, чтобы продолжительность ежедневного отдыха между сменами была вдвое больше продолжительности работы. Согласно п. 1.4. Методических рекомендаций, последние разработаны в целях обеспечения безопасных для человека условий труда.
Указанная норма носит рекомендательный характер. Однако ее применение свидетельствует о соблюдении работодателем обязанности по созданию безопасных условий труда работников. Таким образом, действующий и применяемый работодателем график сменности обеспечивает необходимую и рекомендуемую органами Роспотребнадзора продолжительность отдыха между сменами».