Нет времени на семью. Сотрудники омской ТГК-11 жалуются на изнуряющий график работы

«Раньше мы работали две дневные смены подряд по 12 часов, с 8:00 до 20:00. После у нас был полноценный выходной — сутки. А потом выходим только в ночь — смена с 20:00 до 8:00. Дома поспали до пяти вечера и вышли еще на одну ночную смену. Потом у нас днем отсыпной и еще два выходных дня. Цикл 8 дней, потом все повторяется. Так было 29 лет, — объясняет наш собеседник. — Сейчас мы работаем ночную смену, потом у нас отсыпной, выходной и цикл повторяется. Казалось бы, все хорошо — 24 часа разницы, мы больше отдыхаем и должно быть легче. Но у нас постоянно чередуются смены день-ночь. Сбиваются биологические циклы. А по старому графику мы сходили сразу в две ночных смены и шесть дней живем как нормальные люди — днем бодрствуем, ночью спим. Сейчас у нас практически нет выходных, досуга, мы не можем посвятить время семье».