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Posted 27 декабря 2021,, 03:00

Published 27 декабря 2021,, 03:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Новогоднее волшебство от мастерской праздников Оля-ля

27 декабря 2021, 03:00
В этом декабре мастерская праздников «Оля-ля» отыграли премьерные новогодние иммерсивные спектакли! Невероятного масштаба ростовые куклы, захватывающая игра актеров, а главное маленькие зрители могли сами влиять на сюжет спектакля, и никто не знал, чем закончится повествование!

«Оляля» уже давно отходят от шаблонов обычной анимации, каждое их появление на городских площадках гарантирует полное погружение в атмосферу праздника и самые красочные и до мелочей продуманные детали.

Кто еще не успел насладиться постановками от лучшего агентства нашего города – у вас будет шанс побывать на новогодних представлениях 4 января!

Уютная сцена cronwell park – Ника вновь примет увлекательную историю про Гринча «Кто не позвал меня Новый год?!» и самую волшебную сказку «Щелкунчик»! Переходите по QR-коду и приобретайте билеты на удивительные спектакли!

Всю подробную информацию Вы также можете получить по номеру телефона мастерской праздников «Оля-ля»: 638-933, на сайте http://olya-la.ru и в инстаграм-каналах olya_la.ru loft.family55, logika_kvest_omsk.

На правах рекламы.

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