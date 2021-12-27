Новогоднее волшебство от мастерской праздников Оля-ля

Posted 27 декабря 2021,, 03:00
Published 27 декабря 2021,, 03:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Оляля» уже давно отходят от шаблонов обычной анимации, каждое их появление на городских площадках гарантирует полное погружение в атмосферу праздника и самые красочные и до мелочей продуманные детали.
Кто еще не успел насладиться постановками от лучшего агентства нашего города – у вас будет шанс побывать на новогодних представлениях 4 января!
Уютная сцена cronwell park – Ника вновь примет увлекательную историю про Гринча «Кто не позвал меня Новый год?!» и самую волшебную сказку «Щелкунчик»! Переходите по QR-коду и приобретайте билеты на удивительные спектакли!
Всю подробную информацию Вы также можете получить по номеру телефона мастерской праздников «Оля-ля»: 638-933, на сайте http://olya-la.ru и в инстаграм-каналах olya_la.ru loft.family55, logika_kvest_omsk.
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