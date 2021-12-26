Воспитанники омских детсадов сделали новогодние игрушки своими руками

«Малыши под руководством воспитателя сделали из подручных материалов веселые новогодние игрушки. Такие творческие задания не только развивают способности детей, но и психологически их раскрепощают. А в преддверии праздника еще и заряжают новогодним настроением», - отметило руководство детсада.