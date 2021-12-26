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Posted 26 декабря 2021, 12:10

Published 26 декабря 2021, 12:10

Modified 23 февраля 2022, 16:32

Updated 23 февраля 2022, 16:32

Воспитанники омских детсадов сделали новогодние игрушки своими руками

Воспитанники омских детсадов сделали новогодние игрушки своими руками

26 декабря 2021, 12:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В преддверии Нового года в дошкольных учреждениях проходят тематические мероприятия.

В Омске в дошкольных образовательных учреждениях активно готовятся к грядущему празднику. Накануне Нового года детям рассказывают об его истории и традициях, а также включают в ежедневное расписание малышей тематические занятия. Например, в детском саду № 157 прошел мастер-класс «Новогодняя игрушка».

Как рассказали «Городу55» в саду, на мастер-классе дети научились изготавливать праздничные игрушки из простых подручных материалов: белой и цветной бумаги и мишуры. Пару движений ножницами, клеем-карандашом и фломастерами - и смешные новогодние снеговики готовы!

«Малыши под руководством воспитателя сделали из подручных материалов веселые новогодние игрушки. Такие творческие задания не только развивают способности детей, но и психологически их раскрепощают. А в преддверии праздника еще и заряжают новогодним настроением», - отметило руководство детсада.

Добавим, что мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек прошел в детском саду № 157 в рамках тематической недели «Мастерская Деда Мороза».

#Общество#Новости
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