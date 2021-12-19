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Posted 19 декабря 2021,, 07:19

Published 19 декабря 2021,, 07:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Климатическая встряска. Омичей ждет переменчивая погода и туман

19 декабря 2021, 07:19
Предновогодняя неделя — самая хлопотная, с ощущением некого трепета. Однако дрожь по телу может вызвать не только предвкушение праздника, но и погода на улице. О том, как стартует насыщенная неделя в Омске, поведали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня ночью ожидается небольшое похолодание до -16 градусов, снежные осадки, в отдельных районах изморозь, гололед, ветер от 4 до 9 метров в секунду. Синоптики в очередной раз прогнозируют туманные явления.

20 декабря днем ожидаются потепление до -1, мокрый снег, гололед и небольшое усиление ветра.

Во вторник, 21 декабря, столбик термометра покажет от -2 до -7. Осадки возможны на северной половине области.

22 декабря омичей ждет «климатическая встряска». При температуре -1…-6 порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. В северных районах ожидается также снег. Поэтому жителей региона предупреждают об опасности гололедных явлений.

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