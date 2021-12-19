Климатическая встряска. Омичей ждет переменчивая погода и туман

Posted 19 декабря 2021,, 07:19
Published 19 декабря 2021,, 07:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью ожидается небольшое похолодание до -16 градусов, снежные осадки, в отдельных районах изморозь, гололед, ветер от 4 до 9 метров в секунду. Синоптики в очередной раз прогнозируют туманные явления.
20 декабря днем ожидаются потепление до -1, мокрый снег, гололед и небольшое усиление ветра.
Во вторник, 21 декабря, столбик термометра покажет от -2 до -7. Осадки возможны на северной половине области.
22 декабря омичей ждет «климатическая встряска». При температуре -1…-6 порывы ветра достигнут 19 метров в секунду. В северных районах ожидается также снег. Поэтому жителей региона предупреждают об опасности гололедных явлений.