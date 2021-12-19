Климатическая встряска. Омичей ждет переменчивая погода и туман

Предновогодняя неделя — самая хлопотная, с ощущением некого трепета. Однако дрожь по телу может вызвать не только предвкушение праздника, но и погода на улице. О том, как стартует насыщенная неделя в Омске, поведали в Обь-Иртышском УГМС.