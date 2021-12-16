Омские сады и школы украсят к празднику

Posted 15 декабря 2021, 21:10
Published 15 декабря 2021, 21:10
Modified 23 февраля 2022, 16:19
Updated 23 февраля 2022, 16:19
В Омске объявили ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление среди школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города. Организаторами мероприятия выступают департамент образования мэрии Омска и «Дом творчества «Кировский».
«Проведение конкурсов новогоднего оформления позволяет не только отметить образовательное учреждение, но и прежде всего предоставляет возможность педагогам, обучающимся и их родителям почувствовать атмосферу праздника и обратить внимание на традиции и красоту родного края», — отметила Анна Кузнецова, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления городского департамента образования.
Как рассказали в профильном ведомстве, смотр-конкурс рассчитан на три номинации: «Лучшее оформление общеобразовательного учреждения», «Лучшее оформление учреждения дошкольного образования», «Лучшее оформление учреждения дополнительного образования». Участникам необходимо предоставить фото выполненных работ.
«Фотографии оформленного фасада здания лучше делать в дневное время, а фото световой иллюминации — в вечернее. Снимки в стандартном файловом расширении jpg должны быть хорошего качества, правильно проэкспонированы: не слишком темные и не пересвеченные, главные элементы кадра — в резкости», — уточнили в мэрии, добавив, что от одного учреждения примут не более семи фотографий.
В одной из номинаций конкурса планирует принять участие и коллектив детского сада № 157. «Мы сейчас как раз активно готовимся к грядущему празднику, в том числе занимаемся новогодним оформлением помещений сада», — рассказала Анна Гаюнова, старший воспитатель дошкольного учреждения.
Добавим, что конкурс на лучшее новогоднее оформление продлится до 29 декабря.