Омские сады и школы украсят к празднику

«Фотографии оформленного фасада здания лучше делать в дневное время, а фото световой иллюминации — в вечернее. Снимки в стандартном файловом расширении jpg должны быть хорошего качества, правильно проэкспонированы: не слишком темные и не пересвеченные, главные элементы кадра — в резкости», — уточнили в мэрии, добавив, что от одного учреждения примут не более семи фотографий.