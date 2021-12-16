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Posted 15 декабря 2021, 21:10

Published 15 декабря 2021, 21:10

Modified 23 февраля 2022, 16:19

Updated 23 февраля 2022, 16:19

Омские сады и школы украсят к празднику

Омские сады и школы украсят к празднику

15 декабря 2021, 21:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Накануне Нового года в городе проходит конкурс на лучшее оформление.

В Омске объявили ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление среди школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города. Организаторами мероприятия выступают департамент образования мэрии Омска и «Дом творчества «Кировский».

«Проведение конкурсов новогоднего оформления позволяет не только отметить образовательное учреждение, но и прежде всего предоставляет возможность педагогам, обучающимся и их родителям почувствовать атмосферу праздника и обратить внимание на традиции и красоту родного края», — отметила Анна Кузнецова, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления городского департамента образования.

Как рассказали в профильном ведомстве, смотр-конкурс рассчитан на три номинации: «Лучшее оформление общеобразовательного учреждения», «Лучшее оформление учреждения дошкольного образования», «Лучшее оформление учреждения дополнительного образования». Участникам необходимо предоставить фото выполненных работ.

«Фотографии оформленного фасада здания лучше делать в дневное время, а фото световой иллюминации — в вечернее. Снимки в стандартном файловом расширении jpg должны быть хорошего качества, правильно проэкспонированы: не слишком темные и не пересвеченные, главные элементы кадра — в резкости», — уточнили в мэрии, добавив, что от одного учреждения примут не более семи фотографий.

В одной из номинаций конкурса планирует принять участие и коллектив детского сада № 157. «Мы сейчас как раз активно готовимся к грядущему празднику, в том числе занимаемся новогодним оформлением помещений сада», — рассказала Анна Гаюнова, старший воспитатель дошкольного учреждения.

Добавим, что конкурс на лучшее новогоднее оформление продлится до 29 декабря.

#Общество
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