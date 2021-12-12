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Posted 12 декабря 2021,, 06:31

Published 12 декабря 2021,, 06:31

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Буря мглою небо кроет. На Омск надвигается опасная погода

12 декабря 2021, 06:31
Синоптики Обь-Иртышскогоо УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Омичей ждет настоящее приключение: то ветер, то холод, то снегопад.

Новая неделя в регионе начнется с ночных заморозков, похолодает до -23 градусов. Местами образуется изморозь, в отдельных районах пойдет снег. Однако днем потеплеет -9…-14, без осадков и опасных явлений. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.

Ночь с 13 на 14 декабря будет особенно морозной. Столбик термометра опустится до -29. По северной половине региона возможен небольшой снег.

Во вторник днем местами ожидаются осадки, температура воздуха -9…-14 градусов.

В среду, 15 декабря, в Омской области пойдет снег, ветер разгонится до 12 метров в секунду. При этом ожидается потепление до -3 градусов.

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