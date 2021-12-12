Буря мглою небо кроет. На Омск надвигается опасная погода

Новая неделя в регионе начнется с ночных заморозков, похолодает до -23 градусов. Местами образуется изморозь, в отдельных районах пойдет снег. Однако днем потеплеет -9…-14, без осадков и опасных явлений. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.