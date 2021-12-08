Верховный суд рассказал о штрафе за отсутствие масок по фото

Posted 8 декабря 2021,, 13:04
Published 8 декабря 2021,, 13:04
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как отметили в ВС РФ, решение о штрафе принималось на основе конкретной жалобы на продавца магазина из московского района Люблино, передает NEWS.ru. Данная практика наказания за неношение маски по фото и видеоматериалам не распространяется на всех граждан России.
Ранее Верховный суд оштрафовал на 100 тыс. рублей магазин в Люблино, продавец которого не носил маску. Соответствующую жалобу с приложенной фотографией нарушения написала управа района.