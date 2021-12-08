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Posted 8 декабря 2021,, 13:04

Published 8 декабря 2021,, 13:04

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Верховный суд рассказал о штрафе за отсутствие масок по фото

8 декабря 2021, 13:04
Верховный суд (ВС) прокомментировал свое решение от 1 ноября о штрафе за отсутствие у продавца медицинской маски по фото.

Как отметили в ВС РФ, решение о штрафе принималось на основе конкретной жалобы на продавца магазина из московского района Люблино, передает NEWS.ru. Данная практика наказания за неношение маски по фото и видеоматериалам не распространяется на всех граждан России.

Ранее Верховный суд оштрафовал на 100 тыс. рублей магазин в Люблино, продавец которого не носил маску. Соответствующую жалобу с приложенной фотографией нарушения написала управа района.

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