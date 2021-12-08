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Posted 8 декабря 2021,, 10:20

Published 8 декабря 2021,, 10:20

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Омской области коммунальщикам не доплатили 80 миллионов рублей

8 декабря 2021, 10:20
В Черлакском районе Омской области выявили факты недоплаты работникам местных коммунальных служб.

Серьезный долг в заработной плате образовался у МУП «Тепловодоснабжение». Компания задолжала 80 сотрудникам. Об этом информирует «КП-Омск».

В ходе проверки прокуратуры стало известно, что персоналу не выплатили зарплату за октябрь текущего года. Общая сумма долга превысила один миллион рублей.

Главы МУП «Тепловодоснабжение» и ранее задерживали заработную плату сотрудникам. Деньги отдавали лишь после заявлений о взыскании. Прокуратура внесла представление с требованием погасить задолженность перед персоналом. Принятые меры помогли. Людям отдали их деньги.

#Общество#Новости
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