В Омской области коммунальщикам не доплатили 80 миллионов рублей

Главы МУП «Тепловодоснабжение» и ранее задерживали заработную плату сотрудникам. Деньги отдавали лишь после заявлений о взыскании. Прокуратура внесла представление с требованием погасить задолженность перед персоналом. Принятые меры помогли. Людям отдали их деньги.