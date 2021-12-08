В Омской области коммунальщикам не доплатили 80 миллионов рублей

Posted 8 декабря 2021,, 10:20
Published 8 декабря 2021,, 10:20
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Серьезный долг в заработной плате образовался у МУП «Тепловодоснабжение». Компания задолжала 80 сотрудникам. Об этом информирует «КП-Омск».
В ходе проверки прокуратуры стало известно, что персоналу не выплатили зарплату за октябрь текущего года. Общая сумма долга превысила один миллион рублей.
Главы МУП «Тепловодоснабжение» и ранее задерживали заработную плату сотрудникам. Деньги отдавали лишь после заявлений о взыскании. Прокуратура внесла представление с требованием погасить задолженность перед персоналом. Принятые меры помогли. Людям отдали их деньги.