«Новогодний миллиард» от «Русского лото»

Posted 7 декабря 2021,, 14:08
Published 7 декабря 2021,, 14:08
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В рамках праздничного тиража гарантированно разыграют главный приз в размере 1 млрд руб., 100 призов по 1 млн руб. и тысячи других денежных призов.
Тиражная комиссия осуществляет контроль за честностью и прозрачностью розыгрыша: проверяет бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, а также следит за корректностью проведения розыгрыша. В рамках каждого розыгрыша тиражная комиссия подписывает протокол, который фиксирует все события. В случае отсутствия нарушений розыгрыш считается состоявшимся, что также фиксируется в протоколе тиражной комиссии.
Войти в состав независимой тиражной комиссии новогоднего розыгрыша может любой дееспособный гражданин России старше 18 лет на безвозмездной основе, имеющий QR-код, подтверждающий иммунизацию от COVID-19, а также заполнивший анкету в период с 6 до 19 декабря 2021 года.
Отбор участников будет состоять из двух этапов:
«К „Новогоднему миллиарду“ не только как к главному розыгрышу года, но и крупнейшему — на кону более двух миллиардов — приковано пристальное внимание. 1 января 2022 года, с вероятностью свыше 60%, в стране появится новый лотерейный миллиардер, с меньшей вероятностью главный приз — один миллиард рублей — разделят между собой поровну два или более участников. Когда речь идет о такой сумме, очень важно, чтобы все участники, зрители, телезрители и все-все-все были уверены в честности и прозрачности проведения новогоднего розыгрыша так же, как и других розыгрышей государственных лотерей. Из года в год мы используем самые передовые технологии для того, чтобы участники своими глазами могли увидеть, что новогодний розыгрыш наравне с другими проходит прозрачно и при формировании выигрышной комбинации соблюдается принцип случайности. Так, розыгрыш „Новогоднего миллиарда“ проходит в прямом эфире, и в студии мы дополнительно устанавливаем панорамную камеру 360 градусов, которая позволяет заглянуть в каждый уголок съемочной площадки даже во время рекламной паузы. И поскольку в состав тиражной комиссии на безвозмездной основе может войти любой гражданин России старше 18 лет, мы призываем всех желающих воспользоваться своим правом», — отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна).