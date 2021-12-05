Из огня да в полымя. Омичей ждет резкое похолодание

Posted 5 декабря 2021,, 07:00
Published 5 декабря 2021,, 07:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новая неделя в Омской области стартует тихо, без сильных перепадов: -2…-7. Местами ожидаются осадки. Предупреждают о гололеде. Ветер северный до 10 метров в секунду.
Резкое похолодание нагрянет в ночь с понедельника на вторник. Столбик термометра опустится до — 23 градусов. Снег и гололедные явления сохранятся, ветер усилится.
7 декабря днем ожидается нестабильная температура, от -11 до -26, местами даже до -23 градусов. Осадков и гололеда не прогнозируют. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
Сильно похолодает в ночь с 7 на 8 декабря. Термометры покажут -25. При этом ветер стихнет, снега не будет.
К середине недели в Омской области установится стабильно холодная атмосфера. Днем -14…-19.