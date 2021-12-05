Из огня да в полымя. Омичей ждет резкое похолодание

Погода в декабре не перестает удивлять жителей Омской области. То ледяной дождь, то плюсовая температура, то смертельный гололед. Теперь же — резкое сибирское похолодание. Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали свежий прогноз.