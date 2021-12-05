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Posted 5 декабря 2021,, 07:00

Published 5 декабря 2021,, 07:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Из огня да в полымя. Омичей ждет резкое похолодание

5 декабря 2021, 07:00
Погода в декабре не перестает удивлять жителей Омской области. То ледяной дождь, то плюсовая температура, то смертельный гололед. Теперь же — резкое сибирское похолодание. Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали свежий прогноз.

Новая неделя в Омской области стартует тихо, без сильных перепадов: -2…-7. Местами ожидаются осадки. Предупреждают о гололеде. Ветер северный до 10 метров в секунду.

Резкое похолодание нагрянет в ночь с понедельника на вторник. Столбик термометра опустится до — 23 градусов. Снег и гололедные явления сохранятся, ветер усилится.

7 декабря днем ожидается нестабильная температура, от -11 до -26, местами даже до -23 градусов. Осадков и гололеда не прогнозируют. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

Сильно похолодает в ночь с 7 на 8 декабря. Термометры покажут -25. При этом ветер стихнет, снега не будет.

К середине недели в Омской области установится стабильно холодная атмосфера. Днем -14…-19.

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