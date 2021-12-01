Право собственности на первые два участка (55:36:070107:14635 и 55:36:070107:7036) зарегистрировали в начале 2021 года, на третий (55:36:070107:15103) — в июле этого года. При этом в СМИ и ранее появлялись данные, что земля на этой территории принадлежит Оркишу. Любопытно, что, по публичной кадастровой карте, участки отведены под жилую застройку средней этажности (5-10 этажей), однако в новом генплане земли относятся к рекреационной зоне.