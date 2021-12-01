Территория природного памятника разделена на две части землей, находящейся в частной собственности. По данным «СуперОмска», три участка оформил в собственность предприниматель Павел Оркиш, который вел застройку соседнего элитного поселка «Старгород».
Право собственности на первые два участка (55:36:070107:14635 и 55:36:070107:7036) зарегистрировали в начале 2021 года, на третий (55:36:070107:15103) — в июле этого года. При этом в СМИ и ранее появлялись данные, что земля на этой территории принадлежит Оркишу. Любопытно, что, по публичной кадастровой карте, участки отведены под жилую застройку средней этажности (5-10 этажей), однако в новом генплане земли относятся к рекреационной зоне.
Предприниматель решил выйти из этой коллизии, предложив строительство не жилых домов, а коммерческих объектов рекреационного назначения — термального комплекса или бассейнов. Для этому ему понадобится изменить назначение участков на зону объектов туризма (Р-3). Сейчас же они отнесены к зоне городской рекреации (Р-1), которая запрещает капитальное строительство.
«Мы хотели бы сделать там зону Р-3, чтобы организовать досуг для омичей. Р-3 разрешает общепит, досуг, туризм. Запрос на подобные объекты очень высокий и в Омске, и в других регионах. Видим на этом участке рекреационно-досуговый объект, например, какие-то открытые термальные бассейны, бани, чтобы обязательно была зелень, может быть, оранжереи. Хотим сделать оазис зелени, воды в центре города. Мы работаем в направлении термального комплекса», — заявил Оркиш в комментарии изданию.
По его словам, застройкой планируют занять 20-30% площади.
Отметим, на данный момент планы Оркиша противоречат действующим правилам застройки и землепользования (ПЗЗ) и генплану Омска. Чтобы получить разрешение на строительство, бизнесмену нужно будет добиваться изменений в градостроительные документы.
Напомним также, передачу земель в районе Старозагородной рощи из муниципальной в частную собственность связывают с деятельностью бывшего мэра Виктора Шрейдера и экс-главы депимущества Юрия Гамбурга. В частности, в 2005 году территория дендросада сократилась за счет передачи земель бывшего совхоза «Декоративные культуры» компании семьи Оркишей «Мрия». Позже там вырос элитный поселок «Старгород». В 2011 году застройка сада была приостановлена за счет присвоения ему статуса памятника природы регионального значения.