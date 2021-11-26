Правила внутреннего трудового распорядка

Posted 26 ноября 2021,, 09:38
Published 26 ноября 2021,, 09:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Трудовое законодательство требует оформить правила отдельным документом и ознакомить с ними сотрудников. Расскажем, что учесть при его составлении.
Обязательный внутренний документ
ПВТР — это локальный нормативный акт каждого работодателя. Утвердить его требует статья 189 ТК РФ. От этого правила могут отступить только микропредприятия, такое право предоставлено им статьей 309.2 ТК РФ. Но в этом случае надо закрепить внутренний распорядок в трудовом договоре.
Стандартной формы ПВТР не существует. Организациям и ИП-работодателям нужно формировать этот документ самостоятельно. Утвердить его должен руководитель (предприниматель) или иное уполномоченное на это лицо.
Что включить в ПВТР
Из статьи 189 ТК РФ следует, что в правилах трудового распорядка нужно отразить такую информацию:
Зачастую работодатели подходят к составлению ПВТР формально. Они либо переписывают в этот документ отдельные положения Трудового кодекса, либо, напротив, указывают в нем лишь рамочные правила. Лучше избегать обоих этих подходов. В ПВТР нужно подробно расписать перечисленные выше разделы. Узнать о том, что именно следует указать в каждом из них, а также скачать образец правил внутреннего трудового распорядка, можно в этой статье.
Содержание документа не должно ухудшать положение работника по сравнению с ТК РФ. То есть нельзя ограничивать его права, гарантированные законодательством, а также возлагать на него лишние обязанности.
Новое в ПВТР с 2021 года
Правила внутреннего распорядка периодически нужно корректировать, ведь нормы, регулирующие трудовые отношения, меняются. В 2021 году вступили в силу новые законы, и это требует пересмотра утвержденных ранее ПВТР.
В связи с тем, что внедряются электронные трудовые книжки, в раздел о порядке найма и увольнения следует включить несколько новых положений:
Если в компании изменился рабочий график в связи с пандемией коронавируса, это надо отразить в разделе о режиме работы ПВТР. Нужно расписать, по какому графику и при каких условиях должны выходить сотрудники. Например, что в период действия рекомендаций Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции они переводятся на работу в две смены.
Многие работодатели в 2020–2021 году перевели своих сотрудников на удаленную работу. Конечно, это также должно найти отражение в ПВТР. Необходимо указать вид дистанционной занятости (она может быть временной, постоянной либо комбинированной), прописать правила документооборота, порядок ознакомления работника с локальными актами, способы и периодичность взаимодействия с работодателем, обеспечение техникой и другие моменты.
Возможно, придется подкорректировать раздел о правах и обязанностях сторон, если в нем есть положение о диспансеризации работников. С 2021 года лица старше 40 лет получили право один раз в год взять выходной с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации. В ПВТР можно указать, что работник должен предварительно согласовать дату с работодателем, а после представить справку из медучреждения.