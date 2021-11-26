Правила внутреннего трудового распорядка

Зачастую работодатели подходят к составлению ПВТР формально. Они либо переписывают в этот документ отдельные положения Трудового кодекса, либо, напротив, указывают в нем лишь рамочные правила. Лучше избегать обоих этих подходов. В ПВТР нужно подробно расписать перечисленные выше разделы. Узнать о том, что именно следует указать в каждом из них, а также скачать образец правил внутреннего трудового распорядка, можно в этой статье.