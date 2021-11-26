Корпорация МСП внесет предложения по совершенствованию оценки качества закупок

Posted 26 ноября 2021,, 16:26
Published 26 ноября 2021,, 16:26
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Кроме того, Белоусов обратился к Министерству финансов РФ и Министерству экономического развития РФ, призывая их в сотрудничестве с Корпорацией МСП оперативно проработать законопроекты об определении требований к банковским гарантиям и разработке стратегии по «выращиванию» поставщиков, которые в дальнейшем будут представлены к рассмотрению в Государственной думе. Об этом сообщает finmarket.ru.
Первый законопроект ранее, в начале 2021 года, уже был направлен в Госдуму правительством. Он предусматривает, что организации малого и среднего бизнеса, участвуя в закупках госкомпаний, смогут предоставлять банковские гарантии, указывая любой банк из конкретного перечня финансовых организаций, имеющих право давать гарантийные обязательства по выполнению заявок и реализации контрактов в процессе совершения госзакупок. Сейчас в этот список уже внесены 194 банка. Пока же компаниям приходится в произвольном порядке определять конкретные банковские организации, которые имеют право давать гарантии при совершении госзакупок.
Второй законопроект о «выращивании» поставщиков (№ 9703-8) направлен на рассмотрение Государственной думой месяцем ранее. Новый документ предусматривает, что российское правительство должно установить список конкретных требований к субъектам, при участии которых реализуются программы развития государственных компаний, и последовательность организации отбора этих компаний.
Помимо этого, по поручению Белоусова Корпорация МСП обязуется составить предложения по улучшению алгоритма оценки качества закупок, участниками которых выступают субъекты МСП.
За этот год организации малого и среднего предпринимательства смогли заключить с крупными заказчиками 393 тысячи договоров на общую сумму в 3,3 триллиона рублей, что на 4,1% и 11,8% соответственно превышает показатели прошлого года. Самый высокий рост заключения договоров о госзакупках продемонстрировала компьютерная техника — на 6,8%, до 228,5 миллиарда рублей, машиностроительное оборудование — на 5,7% до 190,9 миллиарда рублей, а также направление «архитектура и проектирование» — на 4,8%, до 161,3 миллиарда рублей.
По сведениям, предоставленным Корпорацией МСП, в течение 2020 года порядка 65% субъектов МСП, которые выступают поставщиками государственных компаний-гигантов, приняли в штат еще 19 тысяч работников и нарастили свои доходы на 1,1 триллиона рублей суммарно. Также за прошлый год крупнейшие госкомпании совершили закупки у предприятий малого и среднего бизнеса на 3,9 триллиона рублей, что на 5,3% опережает аналогичные результаты 2019 года.