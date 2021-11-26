Корпорация МСП внесет предложения по совершенствованию оценки качества закупок

Первый законопроект ранее, в начале 2021 года, уже был направлен в Госдуму правительством. Он предусматривает, что организации малого и среднего бизнеса, участвуя в закупках госкомпаний, смогут предоставлять банковские гарантии, указывая любой банк из конкретного перечня финансовых организаций, имеющих право давать гарантийные обязательства по выполнению заявок и реализации контрактов в процессе совершения госзакупок. Сейчас в этот список уже внесены 194 банка. Пока же компаниям приходится в произвольном порядке определять конкретные банковские организации, которые имеют право давать гарантии при совершении госзакупок.