По данным минприроды Омской области, в Ленинском округе действительно наблюдались выбросы оксида азота 23 и 24 часа в утренние и вечерние часы пик. Данные ведомства, полученные с поста наблюдения на улице Чайковской, оказались несколько больше, чем у Обь-Иртышского УГМС.