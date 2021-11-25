По данным минприроды Омской области, в Ленинском округе действительно наблюдались выбросы оксида азота 23 и 24 часа в утренние и вечерние часы пик. Данные ведомства, полученные с поста наблюдения на улице Чайковской, оказались несколько больше, чем у Обь-Иртышского УГМС.
«23 и 24 ноября на стационарном посту наблюдений № 27 по ул. Чайковского выявлено превышение предельно допустимой концентрации оксида азота в 1,36 и 1,6 раз соответственно», — отреагировали на публикацию Города55 в минприроды.
В ведомстве предположили, что выбросы наблюдались из-за скопления транспорта, так как скорость ветра в эти дни не превышала 1 м/с.
«Учитывая метеорологические условия, выраженные в слабом ветре, скорость которого не превышала 1 метра в секунду, и специфику загрязняющего вещества, источником выброса оксида азота, повлекшего превышение его предельно допустимой концентрации, является автотранспорт», — заявили в региональном минприроды.
Отметим, по данным спецпроекта Город55 Трубы Омска, в этот день с учетом направления ветра оксид азота могло принести со стороны «Завода транспортного машиностроения», ОАО «Автоперевозки, ремонт, сервис», ОАО «Омскводоканал» и «ОМПО «Иртыш».