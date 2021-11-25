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Виноват транспорт. В минприроды объяснили, из-за чего воняло в Омске два дня подряд

25 ноября 2021, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1MI
Сегодня утром появилась информация Обь-Иртышского УГМС о выбросах оксида азота в Ленинском округе 23 и 24 ноября. В минприроды зафиксировали еще более сильные превышения нормы.

По данным минприроды Омской области, в Ленинском округе действительно наблюдались выбросы оксида азота 23 и 24 часа в утренние и вечерние часы пик. Данные ведомства, полученные с поста наблюдения на улице Чайковской, оказались несколько больше, чем у Обь-Иртышского УГМС.

«23 и 24 ноября на стационарном посту наблюдений № 27 по ул. Чайковского выявлено превышение предельно допустимой концентрации оксида азота в 1,36 и 1,6 раз соответственно», — отреагировали на публикацию Города55 в минприроды.

В ведомстве предположили, что выбросы наблюдались из-за скопления транспорта, так как скорость ветра в эти дни не превышала 1 м/с.

«Учитывая метеорологические условия, выраженные в слабом ветре, скорость которого не превышала 1 метра в секунду, и специфику загрязняющего вещества, источником выброса оксида азота, повлекшего превышение его предельно допустимой концентрации, является автотранспорт», — заявили в региональном минприроды.

Отметим, по данным спецпроекта Город55 Трубы Омска, в этот день с учетом направления ветра оксид азота могло принести со стороны «Завода транспортного машиностроения», ОАО «Автоперевозки, ремонт, сервис», ОАО «Омскводоканал» и «ОМПО «Иртыш».

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