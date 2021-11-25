Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске из-за больных детей полностью закрыли семь детсадов и 12 школ

25 ноября 2021, 09:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске стали закрывать на карантин целые детсады и школы, а не отдельные группы и классы. Об этом «Новому Омску» сообщили в городском департаменте образования.

По данным на 23 декабря, в регионе на карантин из-за коронавируса закрыли сразу 3 детских сада. Все они находятся в районах области. Школы из-за коронавируса пока не закрывают.

Из-за ОРВИ на карантин ушли еще семь детских садов и 12 школ. При этом карантин в школах не совсем полноценный: в семи из 12 школ дети учатся дистанционно, пока ограничения ввели на неделю.

В городском депобре также сообщили, что общая заболеваемость детей серьезно увеличилась6 в детсадах закрыли 3.2% групп, а в школах на карантин ушли 7.6%. Буквально за несколько дней заболеваемость увеличилась более чем на 1%.

#Новости#ОРВИ#Коронавирус COVID-19#Карантин#Политика#Омск сегодня
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10