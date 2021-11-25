По данным на 23 декабря, в регионе на карантин из-за коронавируса закрыли сразу 3 детских сада. Все они находятся в районах области. Школы из-за коронавируса пока не закрывают.
Из-за ОРВИ на карантин ушли еще семь детских садов и 12 школ. При этом карантин в школах не совсем полноценный: в семи из 12 школ дети учатся дистанционно, пока ограничения ввели на неделю.
В городском депобре также сообщили, что общая заболеваемость детей серьезно увеличилась6 в детсадах закрыли 3.2% групп, а в школах на карантин ушли 7.6%. Буквально за несколько дней заболеваемость увеличилась более чем на 1%.