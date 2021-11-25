Сибирский замгубернатора получил нагоняй от прокуратуры из-за обманутых дольщиков

Заместитель генпрокурора вместе с прокурором Новосибирской области Яковом Хорошевым выехали на стройплощадки двух ЖК, в строительство которых неудачно вложились местные жители. Речь идет о ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев» и ЖСК «На Есенина.
В регионе уже разработана «дорожная карта», по которой недостроенные дома должны закончить за счет инвесторов. Оба объекта имеют высокую степень готовности, а значит, они должны быть в первую очередь достроены при содействии региональных властей. Однако прокуратура выяснила, что к 23 ноября 2021 года инвестор так и не выделил необходимых средств, несмотря на распоряжение губернатора.
Также в регионе обещали реализовать два масштабных проекта, которые должны были обеспечить дольщиков жильем, однако никаких распоряжение на этот счет не издавались.
Ответственным за это направление был назначен замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчиков. Пока замгенпрокурора объявил замгубернатора предостережение, но если ситуация не улучшится, Теленчикова могут привлечь к ответственности. Отмечается, что ситуация стоит на контроле управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.
Добавим, что аналогичная ситуация с обманутыми дольщиками происходит в Омской области. Сейчас в регионе есть 39 проблемных домов, однако в суд не направили ни одного уголовного дела. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал омских следователей за бездействие.