Сибирский замгубернатора получил нагоняй от прокуратуры из-за обманутых дольщиков

В регионе уже разработана «дорожная карта», по которой недостроенные дома должны закончить за счет инвесторов. Оба объекта имеют высокую степень готовности, а значит, они должны быть в первую очередь достроены при содействии региональных властей. Однако прокуратура выяснила, что к 23 ноября 2021 года инвестор так и не выделил необходимых средств, несмотря на распоряжение губернатора.