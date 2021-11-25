Пожар в ТЦ «Фестиваль» начался с фотостудии

Утро 25 ноября оказалось очень тревожным для сотрудников и посетителей омского «Фестиваля», расположенного на Левом берегу. В 9:09 в областное ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в этом торгово-офисном центре. Из задымленного здания вывели около 800 человек, на месте работали сразу 13 машин.
По предварительной информации, возгорание началось с фотостудии «Высота», расположенной на самом верхнем этаже. Как сообщают подписчики «Города55» в Instagram, это помещение только недавно обновили, там был сделан дорогой и качественный ремонт.
«У нас действительно горело. Я еще сама толком не знаю, что там могло случиться. Сейчас еду на место, чтобы хотя бы понять, какой ущерб был причинен», — рассказала нам сотрудница фотостудии.