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Пожар в ТЦ «Фестиваль» начался с фотостудии

25 ноября 2021, 05:53
Фото: Город55
Выяснилось, что там только недавно сделали ремонт.

Утро 25 ноября оказалось очень тревожным для сотрудников и посетителей омского «Фестиваля», расположенного на Левом берегу. В 9:09 в областное ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в этом торгово-офисном центре. Из задымленного здания вывели около 800 человек, на месте работали сразу 13 машин.

Фото: Город55

По предварительной информации, возгорание началось с фотостудии «Высота», расположенной на самом верхнем этаже. Как сообщают подписчики «Города55» в Instagram, это помещение только недавно обновили, там был сделан дорогой и качественный ремонт.

Фото: Город55
Фото: Город55

«У нас действительно горело. Я еще сама толком не знаю, что там могло случиться. Сейчас еду на место, чтобы хотя бы понять, какой ущерб был причинен», — рассказала нам сотрудница фотостудии.

#Новости#Происшествия
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