В Омской области проходит Международный туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk»

Министерство культуры и Агентство развития и инвестиций Омской области проводят III Международный туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk». Для профессионалов организуют деловой блок, а на выставку может прийти любой желающий.
Первым мероприятием форума стала форсайт-сессия «Международная интеграция туристско-транспортной сферы». Участников от имени главы региона Александра Буркова поприветствовала зампред правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова.
«Сегодня форум справедливо считается одной из ведущих площадок нашего региона такого формата для решения очень важных вопросов в сфере туризма. Это мероприятие дает возможность всем участниками обменяться мнениями, проектами, идеями. Развитие туристских маршрутов на территории Омской области не только обеспечивает омичам и гостям максимально широкий выбор направлений, но и позволяет более масштабно и профессионально использовать богатейший и уникальный потенциал нашего региона, обширную географию, природное и культурное разнообразие и многонациональный колорит. Итогом форумной работы станут решения, которые позволят бизнес-сообществу, муниципальным районам выработать более профессиональный подход к реализации проектов в сфере туризма. Также хотелось бы, чтобы профессиональное общение позволило и в дальнейшем совершенствовать законодательство в сфере туризма, потому что без этого сложно двигаться дальше», — рассказала о важности форума Дернова.
В 2020 году спрос на путешествия по Омской области у россиян повысился, та же тенденция сохранилась и в этом году, сообщили участники форсайт-сессии. У местных турагенств стало больше предложений в летний и осенний периоды. Для удобства путешествий появились новые пункты размещения, точки питания, обновились дороги.
Аналитики цифровой платформы «МТС.Регион» подсчитали, жители каких регионов чаще всего выбирают отдых в Омской области и какие сезоны более популярны. Оказалось, что больше всего туристов приезжало в мае и январе из Новосибирской области (23%), Красноярского края (13%), Алтайского края (10%), а также Кемеровской, Томской областей и Москвы. А из мест для отдыха наиболее популярными стали базы отдыха в Чернолучье, пляж на берегу Иртыша и санатории рядом с поселком Красноярка.
На выставке форума посетителей ознакомят с зимними вариантами отдыха в регионе представители 14 районов Омской области, турагентства и туроператоры, средства размещения, изготовители сувенирной продукции и музеи.
На блоке для профессионалов будет организовано обсуждение юридических вопросов, продиктованных новыми реалиями, продвижения услуг и собственного бренда, а также российских туристских центров.
Помимо омичей, в форуме поучаствовали и представители Республики Беларусь и Акмолинской области Казахстана.
«В нашем регионе продолжится работа по формированию новых туристских маршрутов, по дальнейшему вовлечению потенциала муниципальных образований Омской области, улучшению инфраструктуры. На территории региона планируется создать туристские дестинации по различным направлениям туризма — культурно-познавательный, этнографический, активный, детский — позволяющие организовать круглогодичный отдых», — подчеркнула замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина.
На форуме обсуждался и чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который примет Омск. Ожидается, что это поспособствует развитию туризма в регионе.