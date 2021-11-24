В Омской области проходит Международный туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk»

«Сегодня форум справедливо считается одной из ведущих площадок нашего региона такого формата для решения очень важных вопросов в сфере туризма. Это мероприятие дает возможность всем участниками обменяться мнениями, проектами, идеями. Развитие туристских маршрутов на территории Омской области не только обеспечивает омичам и гостям максимально широкий выбор направлений, но и позволяет более масштабно и профессионально использовать богатейший и уникальный потенциал нашего региона, обширную географию, природное и культурное разнообразие и многонациональный колорит. Итогом форумной работы станут решения, которые позволят бизнес-сообществу, муниципальным районам выработать более профессиональный подход к реализации проектов в сфере туризма. Также хотелось бы, чтобы профессиональное общение позволило и в дальнейшем совершенствовать законодательство в сфере туризма, потому что без этого сложно двигаться дальше», — рассказала о важности форума Дернова.