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В Омске завели уголовное дело из-за «халтуры» при благоустройстве озера «Кирпичка»

24 ноября 2021, 04:37
Фото: мэрия Омска
ООО «Производственно-Строительная Фирма» плохо выполнила работы по благоустройству озера «Кирпичка», сообщает региональная прокуратура.

В Омске возбудили уголовное дело из-за хищения денег при благоустройстве озера «Кирпичка». Во время расследования выяснилось, что в 2019 году ООО «Производственно-Строительная Фирма» должна была привести в порядок территорию возле озера. На эти цели выделили 8.2 млн рублей.

Проверка показала, что подрядчик плохо благоустроил территорию. Объем работ, которые выполнила компания, был на 837 тыс меньше, чем было оплачено. Подрядчик не захотел заниматься разработкой грунта, устройством подстилающих и выравнивающих оснований, а также заниматься устройством покрытия и подготовкой почвы к укладке газона.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Расследование продолжается, оно находится на контроле прокуратуры.

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