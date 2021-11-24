В Омске завели уголовное дело из-за «халтуры» при благоустройстве озера «Кирпичка»

Проверка показала, что подрядчик плохо благоустроил территорию. Объем работ, которые выполнила компания, был на 837 тыс меньше, чем было оплачено. Подрядчик не захотел заниматься разработкой грунта, устройством подстилающих и выравнивающих оснований, а также заниматься устройством покрытия и подготовкой почвы к укладке газона.