Омич заснял пожар на Комбинатской улице

В паблике «ЧП Омск» омич опубликовал пост «Пожар на ул. Комбинатская». На видео видно, что возгорание находится около дороги. Автор записи снимал пожар с переднего пассажирского места в автомобиле.
«Что это такое? Просто гараж?» — слышны комментарии автора на видео.
В МЧС пожар по указанному в посте адресу не зафиксирован.
«На данный момент по ул. Комбинатская ничего не горит», — сообщили Городу55 в ГУ МЧС по Омской области.
Обновлено: в ГУ МЧС уточнили, что горели покрышки.
«В 15:12 поступило сообщение о возгорании мусора (в том числе автомобильных покрышек) по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская. Площадь пожара 100 квадратных метров. Время локализации — 15:20. Время ликвидации открытого горения — 15:20. От МЧС России были привлечены 2 единицы техники и 12 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.