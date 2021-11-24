Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омич заснял пожар на Комбинатской улице

24 ноября 2021, 11:49
Фото: скриншот видео / "ЧП Омск"
Видео омич опубликовал в соцсетях. В МЧС сообщают, что на данный момент по указанному адресу пожаров нет.

В паблике «ЧП Омск» омич опубликовал пост «Пожар на ул. Комбинатская». На видео видно, что возгорание находится около дороги. Автор записи снимал пожар с переднего пассажирского места в автомобиле.

«Что это такое? Просто гараж?» — слышны комментарии автора на видео.

В МЧС пожар по указанному в посте адресу не зафиксирован.

«На данный момент по ул. Комбинатская ничего не горит», — сообщили Городу55 в ГУ МЧС по Омской области.

Обновлено: в ГУ МЧС уточнили, что горели покрышки.

«В 15:12 поступило сообщение о возгорании мусора (в том числе автомобильных покрышек) по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская. Площадь пожара 100 квадратных метров. Время локализации — 15:20. Время ликвидации открытого горения — 15:20. От МЧС России были привлечены 2 единицы техники и 12 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10