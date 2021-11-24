Омич заснял пожар на Комбинатской улице

«В 15:12 поступило сообщение о возгорании мусора (в том числе автомобильных покрышек) по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская. Площадь пожара 100 квадратных метров. Время локализации — 15:20. Время ликвидации открытого горения — 15:20. От МЧС России были привлечены 2 единицы техники и 12 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.